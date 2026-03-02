Háború :: 2026. március 2. 15:47 ::

NAÜ: egyelőre nincs jele, hogy iráni nukleáris létesítményeket értek volna az izraeli és amerikai légicsapások

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) egyelőre nem tud róla, hogy iráni nukleáris létesítményeket értek volna az izraeli és amerikai légicsapások - közölte hétfőn Rafael Grossi, a NAÜ vezetője, megjegyezve, hogy az iráni illetékesekkel egyelőre nem tudtak kapcsolatba lépni.

"Nincs információnk arról, hogy bármelyik nukleáris létesítmény megsérült vagy találatot kapott volna" - tájékoztatta a bécsi székhelyű nemzetközi szervezet 35 tagországból álló igazgatói testületét Grossi. Hozzátette: az iráni atomenergia-ipari hatóságokkal folyamatosan próbálják felvenni a kapcsolatot, de eddig nem kaptak választ.

Grossi egyúttal egy nukleáris baleset növekvő kockázatára is felhívta a figyelmet a Közel-Keleten eszkalálódó katonai konfliktus miatt. "Mindannyian aggodalommal követjük az Iráni Iszlám Köztársaságban és a Közel-Keleten zajló katonai támadásokat" - hangsúlyozta. "Nem zárhatjuk ki egy súlyos következményekkel járó nukleáris sugárzás lehetőségét, ami miatt akár nagyvárosoknál is nagyobb területek evakuálására lenne szükség" - figyelmeztetett.

Rámutatott, hogy a Perzsa-öböl több, nukleáris létesítményekkel rendelkező országa is tűz alá került az iráni megtorló támadások során. "Ezért minden katonai műveletnél a legnagyobb visszafogottságra szólítunk fel" - jelentette ki Rafael Grossi.

(MTI)