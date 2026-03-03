Háború :: 2026. március 3. 21:58 ::

Izrael azt állítja, csapást mért egy iráni atomfegyver-fejlesztő központra

Az izraeli hadsereg légiereje csapást mért Iránban egy titkos atomfegyver-fejlesztő központra - jelentette be az izraeli katonai szóvivő kedden.

A hadsereg Teheránban egy titkos parancsnoki központot támadott, ahol olyan nukleáris tudósok dolgoztak, akik az iráni atomfegyverrendszer egyik kulcsfontosságú elemét fejlesztették - közölte Efi Defrin szóvivő.

A sajtónak adott nyilatkozatában hozzátette, hogy a központ neve Min Zadaai. Mint mondta, a létesítmény részben a föld alatt működött. A korábbi csapások után az iráni rezsim megpróbálta egyes képességeit titkos bunkerekbe áthelyezni. "A rezsim úgy vélte, hogy nem vesszük észre. Tévedtek" - fogalmazott Defrin.

Elmondta azt is, hogy az Irán elleni hadműveletek kezdete óta a hadsereg mintegy négyezer csapást hajtott végre Iránban mintegy ezerhatszáz bevetésen.

Csak az elmúlt 24 órában több száz harci repülőgép és más légi jármű indult több mint háromszáz egymást követő csapáshullámra Iránban és Libanonban. "Egyidejűleg több száz célpontot és az iráni tengely stratégiai eszközeit támadtuk" - mondta.

Arra a kérdésre, meddig tart a hadművelet, Defrin azt válaszolta, hogy "addig tart, ameddig tart."

(MTI)