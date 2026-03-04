Háború :: 2026. március 4. 13:14 ::

Iráni tisztségviselő: nem tárgyalunk, felkészültünk a hosszú háborúra

Iránnak nincs szándéka tárgyalni az Egyesült Államokkal, és felkészült egy hosszú háborúra - jelentette ki szerdán Mohammad Mohbar, az Irán elleni amerikai-izraeli offenzívában légitámadással megölt Ali Hamenei ajatollah legfelsőbb politikai és vallási vezető tanácsadója.

Az iráni állami televíziónak adott nyilatkozatában Mohbar kijelentette: Teheránnak semmi bizalma nincs Washingtonban, és nem lát alapot a tárgyalásra. "Addig folytathatjuk a háborút, ameddig csak akarjuk" - szögezte le.

Eközben Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter az X-en azzal vádolta Donald Trump amerikai elnököt, hogy "elárulta a diplomáciát és azokat az amerikaiakat, akik megválasztották őt".

"Amikor tárgyalásokon bonyolult nukleáris kérdésekhez úgy állnak hozzá, mintha ingatlanügyek volnának, és amikor a nagy hazugságok elfedik a tényeket, akkor a túlzó elvárásokat nem lehet teljesíteni. A következtetés: dühből lebombázni a tárgyalóasztalt" - írta.

Ugyancsak szerdán az iráni Szakértők Tanácsa, az ország legfőbb vallási-politikai döntéshozó szerve az állami televízióban bejelentette: közel vannak Hamenei utódjának megválasztásához. Ahmed Hatami ajatollah, a testület egyik tagja hangsúlyozta, hogy az új legfelső vezető személyéről a lehető leghamarabb döntenek, azonban emlékeztetett arra, hogy "az országban háborús helyzet van".

(MTI)