Háború :: 2026. március 7. 01:07 ::

Iraki kormány: Irak területét nem lehet szomszédos országok elleni támadáshoz használni

Az iraki kormány és az észak-iraki kurd autonóm terület kormánya pénteken közölte, hogy Irakot senki nem használhatja támaszpontnak vele szomszédos országok elleni támadáshoz.

Mohammed az-Szudáni iraki kormányfő és Necsirván Barzáni, az autonóm régió elnöke telefonbeszélgetésük során hangsúlyozta, hogy ’’az iraki területet nem szabad támaszpontként használni szomszédos országok elleni támadáshoz" - közölte az iraki miniszterelnök sajtóirodája.

Irán pénteken azzal fenyegetett, hogy célba veszi az iraki Kurdisztán régió "minden létesítményét", ha kurd harcosok lépnek az Iszlám Köztársaság területére.

Emmanuel Macron francia elnök pénteken telefonon beszélt az iraki kormányfővel, és nagyra becsülte az arra irányuló erőfeszítéseit, hogy megakadályozza Irak belerángatását a konfliktusba - közölte a francia elnök az X közösségi oldalon.

(MTI)

