Háború :: 2026. március 9. 18:41 ::

Több mint ezer tonna fegyvert és katonai felszerelést küldött Trump Izraelnek az amerikai adófizetők pénzén

Iráni rakétatámadásban meghalt egy ember Izraelben - jelentette a mentőszolgálat hétfőn, az Irán elleni háború tizedik napján.

Az ország középső részén fekvő Jehud városban egy építkezésen dolgozó munkás vesztette életét, miután egyik társával a légiriadó idején nem ment az óvóhelyre. A másik munkás állapota súlyos, de nem életveszélyes. Szintén súlyos sebesüléseket szenvedett egy férfi Or Jehudában, egy óvóhely közelében. Holonban is becsapódott egy iráni rakéta, ott járművek rongálódtak meg.

Az izraeli hadsereg széles körű és egyidejű támadást indított az iráni "terrorinfrastruktúra" ellen Teheránban, Iszfahánban és Dél-Iránban - jelentette a fegyveres erők szóvivője. A hadsereg először támadt Dél-Iránban.

Izrael célzott rajtaütést hajtott végre Dél-Libanonban is az éjszaka, valamint légicsapást mért egy Hezbollah-csoportra egy dél-libanoni keresztény faluban - közölte a katonai szóvivő. A Palesztin Hatóság közölte, hogy a háború kezdete óta két ember sérült meg Ciszjordániában.

Hétfőn Izraelbe érkezett az ENSZ libanoni különmegbízottja, Jeanine Hennis-Plasschaert. Elhalasztották viszont az Egyesült Államok közel-keleti különmegbízottja, Steve Witkoff, valamint az elnök veje, Jared Kushner izraeli látogatását. A két politikusnak kedden kellett volna találkoznia Benjámín Netanjáhú miniszterelnökkel.

Az izraeli védelmi minisztérium közölte, hogy a háború kezdete óta ötven teherszállító repülőgép érkezett Izraelbe több mint ezer tonna fegyverrel és katonai felszereléssel az izraeli hadsereg számára.

Donald Trump amerikai elnök béketanácsának Gázáért felelős megbízottja, Nickolay Mladenov irodája tárgyalásokat folytat az izraeli kormánnyal a Rafahnál található egyiptomi határátkelőhely újranyitásáról. Izrael biztonsági okokra hivatkozva három nappal az iráni háború megindítása után mindkét irányba lezárta a Gázai övezet határátkelőit. Később amerikai nyomásra részlegesen megnyitotta a Kerem Salom átkelőhelyet a humanitárius segélyek előtt.

Az izraeli oktatási minisztérium közölte, hogy felkészül a tanítás szerdai részleges újraindítására, noha ezt a polgári védelem egyelőre még nem hagyta jóvá. A helyi önkormányzatok országos szövetsége helyzetértékelő megbeszélést tartott a kérdésről. A tanácskozáson a polgármesterek hangsúlyozták, hogy a diákok és a pedagógusok biztonsága mindenek felett áll, és csak akkor indulhat újra az oktatás, ha teljes védelmet tudnak biztosítani számukra. Tizenhat közép-izraeli város fóruma úgy döntött, hogy csak vasárnap indítják újra az oktatást.

(MTI)