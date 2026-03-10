Háború :: 2026. március 10. 14:30 ::

Amerikai bejelentés: ez lesz a legintenzívebb csapásnap Irán területén

Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter a Pentagon épületében tartott sajtótájékoztatót, ahol az iráni konfliktusról beszélt – írja a Sky News nyomán az Index.

„Az Egyesült Államok nem fog meghátrálni, amíg az ellenséget teljesen és döntően le nem győzzük” – mondta, hozzátéve, hogy „mindezt a saját időzítésünk szerint és a saját döntésünk alapján tesszük”.

Donald Trump korábban azt mondta, hogy az Egyesült Államok katonai céljai „nagyjából teljesültek”, és a háború „hamarosan véget fog érni”. Hegseth ugyanakkor nem részletezte, jelenleg hol tartanak a célok elérésében, csupán annyit mondott, hogy az amerikai csapatok „kíméletlen pontossággal hajtják végre” a műveleteket.

„Nem 2003-at írunk” – mondta Pete Hegseth, utalva a csaknem egy évtizedig tartó iraki háború kezdetére. „Még csak nem is hasonlítható hozzá. A mi katonagenerációnk nem fogja hagyni, hogy ez még egyszer megtörténjen.” Hegseth azt állította, hogy az Egyesült Államok „döntő fölényben van” Iránnal szemben, „brutális hatékonysággal” és „teljes légi fölénnyel”.

A hadügyminiszter megismételte Donald Trump kijelentését, aki úgy fogalmazott: „Ha Irán bármit tesz, ami megállítja az olaj áramlását a Hormuzi-szoros területén, akkor az Amerikai Egyesült Államok HÚSSZOR erősebben fog lecsapni rájuk, mint eddig. Halál, tűz és düh zúdul rájuk.” Pete Hegseth kiemelte, az amerikai elnök nagyon komolyan veszi a Hormuzi-szoros helyzetét.

A hadügyminiszter kiemelte, hogy a keddi nap lesz a „legintenzívebb csapásnap Irán területén. A legtöbb vadász, a legtöbb bombázó, a legtöbb csapás, a hírszerzés pontosabb és kifinomultabb, mint valaha” – fogalmazott Hegseth.