Irán kereskedelmi hajókat támadott a Hormuzi-szorosban

Irán megtámadott kereskedelmi hajókat szerdán a Hormuzi-szorosban az ellene folyó izraeli-amerikai offenzíva újabb megtorlásaként - közölték különböző térségbeli hatóságok.

A thaiföldi tengerészeti hivatal közlése szerint eltalálták például a thaiföldi zászló alatt közlekedő Mayuree Naree nevű teherhajót Omán partjainál, a hajó a támadás következtében kigyulladt. Az ománi haditengerészet a hajó húszfős legénységet kimenekítette, három tengerészt azonban továbbra is keresnek a thaiföldi hatóságok.

Az iráni Forradalmi Gárda közlése szerint egy másik hajót, a libériai zászló alatt közlekedő, izraeli tulajdonú Express Rome konténerhajót is eltalálták Irán déli partjainál, miután az állításuk szerint figyelmen kívül hagyta a figyelmeztetéseket.

A hajókövető rendszerek adatai szerint a háború kezdete óta legalább tizenkét incidens történt a Hormuzi-szorosban és környékén, ahol világ tengeri olajkereskedelmének mintegy ötöde halad át. A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) szerint a hajókat ért támadásokban eddig legkevesebb hét tengerész halt meg.

Az iráni katonai vezetés szerdán közölte, hogy célpontnak tekintik az összes olyan hajót, amely a Hormuzi-szoroson keresztül az Egyesült Államokba, Izraelbe vagy ezek szövetségeseihez tart. A katonai szóvivő közlése szerint Teherán nem fogja engedi, hogy a térségen keresztül akár "egyetlen liter olajat is" szállítsanak ezeknek az országoknak.

Az Egyesült Államok viszont azt hangsúlyozta kedden, hogy garantálja a hajózás szabadságát a szorosban, és légicsapásokat hajtott végre az iráni haditengerészet, valamint a dél-iráni Bandar Abbász kikötőváros ellen. Az amerikai erők közlése szerint eddig 16 iráni aknatelepítő hajót semmisítettek meg a térségben.

A támadások és a tengeri aknák telepítéséről szóló jelentések miatt a kereskedelmi hajóforgalom szinte teljesen visszaesett a szorosban, néhány Iránhoz kapcsolódó tartályhajó kikapcsolt nyomkövető rendszerrel továbbra is áthalad a térségen.

Bár az olajárak jóval a hétfői csúcs alatt maradtak, a Brent nyersolaj ára szerdán még mindig mintegy 20 százalékkal volt magasabb, mint a háború kezdetén. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerdán bejelentette, hogy a piac stabilizálása érdekében 400 millió hordó olajat bocsát rendelkezésre a tagországok vészhelyzeti tartalékaiból.

(MTI)