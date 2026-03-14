Háború, Külföld :: 2026. március 14. 18:40 ::

Irán amerikai létesítmények elleni támadásokat helyezett kilátásba az Egyesült Arab Emírségekben

Az Egyesült Arab Emírségekben telepített amerikai katonai létesítmények elleni támadásokat helyzett kilátásba szombaton az iráni Forradalmi Gárda, miután az amerikai erők csapást mértek az iráni olajexport egyik kulcsfontosságú központjára.

A Forradalmi Gárda szóvivője az elitalakulathoz közel álló Fársz hírügynökségnek nyilatkozva közölte: Irán legitim jogának tekinti, hogy csapást mérjen az Egyesült Arab Emírségek kikötőiben és rejtekhelyein található amerikai rakétakilövő állomásokra.

Hozzátette, hogy a városokban állomásozó amerikai csapatok is célpontokká válhatnak, ezért felszólította a lehetséges célpontok közelében élő polgári lakosságot, hogy vonuljon biztonságos helyre.

A Hormuzi-szoros kijáratánál található Fudzsejra emírség hatóságai szombaton közölték, hogy a légvédelem elfogott egy drónt, amelynek lehulló roncsai tüzet okoztak, de sérültekről nem érkezett jelentés.

(MTI nyomán)