Az Egyesült Arab Emírségekben telepített amerikai katonai létesítmények elleni támadásokat helyzett kilátásba szombaton az iráni Forradalmi Gárda, miután az amerikai erők csapást mértek az iráni olajexport egyik kulcsfontosságú központjára.
A Forradalmi Gárda szóvivője az elitalakulathoz közel álló Fársz hírügynökségnek nyilatkozva közölte: Irán legitim jogának tekinti, hogy csapást mérjen az Egyesült Arab Emírségek kikötőiben és rejtekhelyein található amerikai rakétakilövő állomásokra.
Hozzátette, hogy a városokban állomásozó amerikai csapatok is célpontokká válhatnak, ezért felszólította a lehetséges célpontok közelében élő polgári lakosságot, hogy vonuljon biztonságos helyre.
A Hormuzi-szoros kijáratánál található Fudzsejra emírség hatóságai szombaton közölték, hogy a légvédelem elfogott egy drónt, amelynek lehulló roncsai tüzet okoztak, de sérültekről nem érkezett jelentés.
