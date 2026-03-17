Háború :: 2026. március 17. 21:42 ::

Parlamenti elnök: a Hormuzi-szoros többé nem működhet úgy, mint a háború előtt

A Hormuzi-szoros többé nem működhet úgy, mint az Egyesült Államok és Izrael Iránnal szembeni agressziója előtt - közölte kedden Baker Kalibaf, az iráni parlament házelnöke.

"A szoros most zárva van. Nem akartuk lezárni, de le van zárva. A Hormuzi-szoros többé nem lehet olyan, mint régen volt, és nem térhet vissza a korábbi feltételekhez, mert az Egyesült Államok és a cionista rezsim jelenlétével nincs többé biztonság" - idézte a politikust az SNN iráni televízió.

"Mára bebizonyosodott, hogy az amerikai csapatok jelenléte a régióban nem szolgálja a térség országainak biztonságát. Már korábban is figyelmeztettük őket erre" - hívta fel a figyelmet. "Nem szándékozunk a szomszédos országokra támadni, de ha az ellenség a régióból támad ránk, nem kell-e válaszolnunk? Meg kell védenünk magunkat" - szögezte le.

"Nem akarunk háborút, és nem mi robbantottuk ki, de bátran meg fogjuk védeni magunkat, visszavágunk, és keményen válaszolunk" - emelte ki. Mint mondta, az amerikai elnöknek meg kell értenie, hogy az erő helytelen alkalmazása nem békét, hanem háborút eredményez.

Kalibaf beszélt arról is, hogy Irán meghiúsította az Egyesült Államok és Izrael terveit. "Az ellenség nem volt képes ránk erőltetni elképzelését, mi pedig megvalósítottunk mindent, amit elterveztünk" - húzta alá Kalibaf a Tasznim iráni hírügynökség szerint. Hozzátette, hogy a körülmények minden korábbinál jobban összefűzték az iráni népet.

Szót ejtett arról is, hogy az amerikai bázisok térségbéli jelenléte veszélyforrásként jelentkezik az érintett országok számára. Kiemelte, hogy Teherán erre előre figyelmeztetett.

(MTI)