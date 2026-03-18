Háború :: 2026. március 18. 09:54 ::

Iráni lövedék csapódott be egy ausztrál katonai bázis közelében az Egyesült Arab Emírségekben

Iránból indított lövedék csapódott be az ausztrál erők által használt al-Minhad légibázis közelében Dubaj mellett - közölte szerdán Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök. A támadás idején több Perzsa-(Arab-)öböl menti ország is jelezte, hogy légvédelme beérkező lövedékeket semmisített meg.

Az Albanese említette lövedék helyi idő szerint hajnali két óra körül csapódott be a légibázishoz vezető úton. A becsapódás következtében keletkezett tűz kisebb károkat okozott az ausztrál műveleti központként használt bázis egyik szállásépületében és egy egészségügyi létesítményben.

"Megerősíthetem, hogy egyetlen ausztrál katona sem sérült meg, és mindenki biztonságban van" - mondta Albanese újságíróknak a tazmániai Hobartban.

Az al-Minhad légibázist több nyugati ország logisztikai és tranzitközpontként használja a közel-keleti műveletekhez. Ausztrália több mint száz katonát állomásoztat a térségben, többségük az Egyesült Arab Emírségekben teljesít szolgálatot.

Dubajban a hajnali órákban a légvédelmi rendszerek több beérkező lövedéket semmisítettek meg. Dubaj médiaközpontja közleményben erősítette meg, hogy az égen látható fények és robbanások a légvédelmi műveletekhez kapcsolódtak.

A támadás idején több Perzsa-öböl menti ország is jelezte, hogy légvédelme beérkező lövedékeket semmisített meg. Szaúd-Arábia védelmi minisztériuma az X közösségi oldalon közölte, hogy a hadsereg elfogott és megsemmisített egy ballisztikus rakétát. A repeszek a Prince Sultan légibázis közelében hullottak le, de nem okoztak károkat. Kuvait hadserege szintén arról számolt be, hogy több rakétát és drónt lőttek le az ország légterében.

Az al-Dzsazíra pánarab hírtelevízió tudósítása szerint az iráni megtorló támadások során a Perzsa-öböl menti arab államok ellen kilőtt lövedékek több mint fele az Egyesült Arab Emírségeket célozta.

A támadások a légi közlekedést is érintették. Az Emirates légitársaság közölte, hogy a járatai a térség légterének részleges újranyitása csökkentett menetrend szerint közlekednek, míg az Etihad Airways jelezte, hogy kereskedelmi járatai korlátozott járatszámmal közlekednek Abu-Dzabi és több fontos célállomás között.

Anvar Gargás, az Egyesült Arab Emírségek elnökének diplomáciai tanácsadója a Council of Foreign Relations amerikai agytröszt online rendezvényén kijelentette: Irán támadásai kontraproduktívak, és szerinte végső soron Izrael regionális pozícióját erősíthetik a Perzsa-öböl menti térségben. Irán szerint a támadások az amerikai és izraeli légicsapásokra adott válaszlépések, és kizárólag a térségben található amerikai érdekeltségeket veszik célba.

(MTI)