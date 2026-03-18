Háború :: 2026. március 18. 15:51 ::

Iráni gázlétesítményeket támadott Izrael

Iráni gázlétesítményeket támadott Izrael szerdán, együttműködve az Egyesült Államokkal - jelentette az izraeli hadsereg.

Az Irán déli részén fekvő petrolkémiai üzemek elleni támadás folytatásaként robbanások hallatszottak az aszalujjei finomítóból. Megsérült több tartály és a finomító különböző egységei, szállító vezetékei. A dolgozókat biztonságos helyekre evakuálták, a mentő- és tűzoltóegységek pedig megpróbálják eloltani a tüzet. Izrael a támadást az Egyesült Államokkal összehangolva hajtotta végre. A csapás a Hormuzi-szoros megnyitására irányuló nyomásgyakorlás része - közölte az izraeli szóvivő.

Bejelentették azt is, hogy a Sin Bét belbiztonsági szolgálat és az izraeli hadsereg közös műveletében vasárnap Szidónban - Libanon egyik földközi-tengeri kikötővárosában - "likvidálták" Visszam Musztafa Huszein Tahát, a Hamász pénzügyi hálózatának egyik magas rangú tagját.

A Sin Bét szerint Taha a "terrorszervezet" pénzgyűjtési rendszerét vezető Azzam Ramzi Mohammed Haszán felügyelete alatt tevékenykedett, és társaival együtt világszerte több százmillió dollár összegyűjtésén dolgozott a Hamász számára. A pénzt "terrorcselekmények" finanszírozására, katonai erőkre és a fegyveres szárny tagjainak fizetésére használják.

"A belbiztonsági szolgálat és a hadsereg folytatja a terror finanszírozási csatornáinak felszámolását, és fellép mindenki ellen, aki részt vesz Izrael elleni terrorcselekményekben vagy azok támogatásában" - hangsúlyozták a közleményben.

Izrael "védelmi" minisztere, Jiszráel Kac, majd a hadsereg szóvivője is bejelentette, hogy az ország légiereje célzott csapással, hírszerzési irányítással Teheránban éjjel likvidálta Irán hírszerzési miniszterét, Eszmáil Hatibot. A hadsereg közlése szerint Hatibot 2021-ben nevezte ki Ali Hamenei akkori legfőbb politikai és vallási vezető a tárca élére.

"Ma jelentős meglepetések várhatók minden fronton, amelyek új szintre emelik az Irán és a libanoni Hezbollah elleni háborút is" - fogalmazott Jiszráel Kac. " Iránban fokozódik a támadások intenzitása, éjjel az iráni hírszerzési minisztert is likvidáltuk. A miniszterelnökkel együtt felhatalmaztuk a hadsereget, hogy amint lehetősége nyílik rá, külön jóváhagyás nélkül kiiktassa bármely iráni vezetőt" - mondta az izraeli védelmi miniszter.

(MTI nyomán)