Javier Bardem palesztinpárti és háborúellenes megnyilvánulása Hollywoodban

A Los Angeles-i Dolby Színházban vasárnap került sor a 98. Oscar-díjátadó gálára, amelynek során Javier Bardem (57) spanyol filmsztár hangos és látványos politikai tiltakozással lepte meg a nagyvilágot. Bardem, mielőtt a színpadra szólította volna a győztes Érzelmi érték c. film rendezőjét, a norvég Joachim Triert, az Irán elleni izraeli-amerikai agresszió, illetve a Gázai övezetben 2023 októbere óta folyó izraeli népirtásra utalva angolul ezt mondta: No to war and Free Palestine! (Nem a háborúra és Szabad Palesztinát!) Bardem kabátjának hajtókájára erősített kitűzőn láthattuk a Handala figurát, a palesztinok dacos ellenállásának és szabadságvágyának jelképét.



Javier Bardem a két kitűzővel (fotó: AP)

A korábban Oscar- és Golden Globe-díjas, s valójában a Mielőtt leszáll az éj című film (2000) főszereplőjeként világhírnévre szert tett Javier Bardem már korábban is látványosan kiállt a palesztin nép szabadságvágya mellett, s ehhez most az elsősorban izraeli érdekekért Irán ellen hadüzenet nélkül indított amerikai-izraeli háború is társult. A legjobb nemzetközi alkotásnak választott Érzelmi érték című film rendezőjének, a norvég Joachim Triernek járó Oscar-díjat a spanyol filmcsillag Priyanka Chopra indiai filmszínésznővel együtt adta át a hollywoodi Dolby Színházban. Ám az ünnepélyes pillanat előtt a Javier Bardem a színpadon állva, s a színház nézőterén egybegyűlt közönség hangos éljenzése és tapsa közepette angol nyelven belemondta a mikrofonba: No to war and Free Palestine! (Nem a háborúra és Szabad Palesztinát!)



Javier Bardem politikai jelszavakat mond a mikrofonba Priyanka Chopra mellett

A nagyvilágnak a Dolby Színház színpadáról vasárnap nagyon is időszerű és helyénvaló politikai üzenetet közvetítő Javier Bardem kabátjának hajtókáján két jól látható kitűző is volt. A vértől csöpögő, piros színű betűkkel, spanyol nyelven írt kitűzőn a No a la Guerra (Nem a háborúra) egyértelműen az Irán ellen viselt izraeli-amerikai háború ellen szólt. Alatta a Palesztina nevét angolul és arabul megjelenítő kerek kitűző volt látható. A kétnyelvű országnév között Bardem kitűzőjén feltűnt a Handala (vagy irodalmibb arab kiejtéssel: Handzala – حنظلة), a Nádzsí el-Alí neves palesztin karikaturista világhírűvé vált figurája, amelyről a 2023 októberében elkezdődött és máig tartó izraeli népirtás időszerűsége miatt kicsit bővebben is szólnunk kell.



A két kitűző közelről

Nádzsí el-Alí (ناجي العلي) palesztin karikaturista és képregényrajzoló 1937-ben született a Názáret közeli Es-Sadzsara (قرية الشجرة = élő fa) nevű palesztin faluban. Tízéves korában, 1948-ban a honfoglaló zsidók a falu teljes lakosságát, összesen 893 főt, köztük a gyermek Nádzsí el-Alít és családját elűzték Libanonba, Jordániába és Szíriába, míg a település épületeit fölgyújtották és lerombolták. Nádzsí el-Alí és családja a dél-libanoni Szidón város környékén kialakított Éjn el-Hilveh (عين الحلوة) palesztin menekülttáborba került.



A Handala figurája a „Forradalom a győzelemig” fölirattal

Nádzsí el-Alí mintegy 40 ezer karikatúrát alkotott, s műveivel elsősorban az izraeli megszállást, a menekült sorsot és az „arab testvérországok” palesztinokat eláruló politikáját jelenítette meg. (Ha élne, az izraeli népirtást manapság elszenvedő Gázai övezetbeli palesztinokat magukra hagyó, eláruló „testvéri arab államok” (الدول العربية الشقيقة) aljassága most is a művész ihletője lehetne. Az Éjn el-Hilve menekülttáborból kiinduló és az egész világon ismert karikaturistává lett Nádzsí el-Alíra 1987-ben Londonban többször is rálőtt egy máig ismeretlen merénylő. Lőtt sebeibe másnap egy londoni kórházban belehalt. (Vajon ki tehette, kik tehették?)



Madridi tüntetés az izraeli népirtás ellen a Handalával 2024-ben (fotó: Pablo Blazquer Dominguez)

Javier Bardem egyik kitűzőjén láthattuk a Nádzsí el-Ali 1969-ben alkotta Handala figurát, a palesztinok dacos ellenállásának és szabadságvágyának világszerte ismert jelképét. A művész tízéves kisfiú volt, amikor 1948-ban a zsidók elűzték galileai szülőfalujából. Nádzsí el-Ali egy 2020-as nyilatkozatában azt mondta, hogy a Handala valójában ő az a tízéves körüli, a nézőknek hátat fordító, mezítlábas, tüskés hajú és foltos ruhájú kisfiú. S Handala csak akkor fog arccal felénk fordulni, amikor a palesztin elűzöttek visszatérhetnek majd a hazájukba, Palesztinába. Az 1948-ban elmenekült, szülőföldjéről elűzött tízéves kisfiú, Handala neve egyet jelent a rugalmas, keserű növénnyel, a Közel-Keleten termő sártökkel (handal - حنظل), amelynek mélyre nyúlnak a gyökerei, és mindig vissza fog térni, még akkor is, ha kigyomlálják.

Hering J. – Kuruc.info