Háború :: 2026. március 19. 08:26 ::

Trump: Izrael Amerika és Katar tudta nélkül támadott meg iráni gázmezőt

Izrael az Egyesült Államok és Katar tudta nélkül hajtotta végre az iráni Parsz gázmező elleni támadást - közölte Donald Trump amerikai elnök szerdán a késői órákban, egyúttal jelezve: további ilyen akciók nem várhatók, amennyiben Irán nem eszkalálja a helyzetet.

Trump a Truth Social platformon közzétett üzenetében hangsúlyozta, hogy Washington és Doha nem volt beavatva az izraeli műveletbe. Azt írta: "az Egyesült Államok semmit sem tudott erről a konkrét támadásról, és Katar semmilyen formában nem volt érintett benne, sőt, fogalma sem volt arról, hogy ez bekövetkezik."

Irán válaszul rakétákat indított katari és szaúdi célpontok ellen, többek között a Rász Laffan ipari zónát érte találat, ahol a világ LNG-termelésének mintegy ötödét dolgozzák fel. A katari QatarEnergy vállalat "kiterjedt károkról" és nagy tüzekről számolt be.

Hírügynökségi jelentések szerint a támadás jelentős eszkalációt jelent a közel-keleti konfliktusban, és azonnali hatással volt a globális energiapiacokra is.

Az amerikai elnök szerint Izrael "dühből" hajtotta végre a csapást a világ legnagyobb földgázmezőjének számító Parsz ellen, amelyet Irán Katarral közösen használ. Hozzátette, hogy Irán ennek körülményeit nem ismerve támadta meg Katar cseppfolyósítottgáz-létesítményeit.

Trump üzenetében arra is kitért, hogy Izrael nem hajt végre további támadásokat a Parsz mező ellen, hacsak Irán nem támadja ismét Katart. Figyelmeztetett: ilyen esetben az Egyesült Államok kész közvetlenül beavatkozni.

"Izrael nem fog több támadást indítani (…), hacsak Irán nem hoz olyan meggondolatlan döntést, hogy megtámadja (…) Katart" - írta a Truth Social platformon az amerikai elnök.

"Hacsak (Irán) nem hoz olyan meggondolatlan döntést, hogy megtámad egy teljesen ártatlan országot, jelen esetben Katart – amely esetben az Amerikai Egyesült Államok, Izrael segítségével vagy beleegyezése nélkül, hatalmas erővel és pusztító erővel felrobbantja a teljes Dél-Pars gázmezőt, olyan mértékben, amilyet Irán még soha nem látott és nem tapasztalt. Nem akarom jóváhagyni ezt a szintű erőszakot és pusztítást, mert hosszú távú következményei lesznek Irán jövőjére nézve, de ha Katar LNG-jét ismét megtámadják, nem fogok habozni megtenni" – fogalmazott üzenetében Donald Trump.

Szaúd-Arábia közölte, hogy Rijád felé tartó ballisztikus rakétákat semmisített meg, míg az Egyesült Arab Emírségek egy gázipari létesítményt zárt le egy elfogott támadás után. Az iráni vezetés korábban jelezte, hogy a térség energia-infrastruktúráját legitim célpontnak tekinti.

(MTI)