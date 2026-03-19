Háború :: 2026. március 19. 18:16 ::

Pentagon: az iráni haditengerészet összes tengeralattjárója megsemmisült

Az iráni haditengerészet összes tengeralattjárója megsemmisült, és tengeri aknák elhelyezésére szolgáló több tucatnyi hajó is elpusztult az Irán elleni amerikai támadások nyomán - közölte Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter csütörtökön Washingtonban.

A miniszter a Pentagon napi tájékoztatóján hangsúlyozta, hogy az amerikai katonai nyomást napról napra fokozzák azzal párhuzamosan, hogy Irán egyre kevesebb katonai képességgel rendelkezik. "A mai lesz a legnagyobb méretű csomag csapások formájában" - fogalmazott Pete Hegseth, aki megjegyezte, hogy nincs kitűzött céldátum, de "jó úton" vannak abba az irányba, hogy elérjék az iráni katonai művelet célját. Elmondta, hogy Irán tengeri flottájának 120 felszíni egysége megsemmisült, ahogy a 11 tengeralattjárója is elpusztult.

A hadügyminiszter közölte, hogy a Pentagon akár 200 milliárd dollár pótlólagos pénzügyi forrást kérhet a kongresszustól annak érdekében, hogy az iráni célok elérhetők legyenek, valamint a felhasznált katonai eszközöket pótolják és a raktárakat feltöltsék. Megjegyezte, hogy miközben az előző, Joe Biden vezette adminisztráció idején az amerikai hadianyagot Ukrajnába küldték, addig jelenleg "ez a hadianyag jobban hasznosul a saját érdekünkben".

Dan Caine, az amerikai haderő egyesített vezérkarának főnöke a többi között arról számolt be, hogy az amerikai haderő az iráni katonai akció további szakaszához 64 Apache típusú harci helikoptert vet be annak érdekében, hogy hatékonyabban iktassák ki Irán drónállományát, és elmondta, hogy egyre mélyebben hatolnak be Irán területe felett.

A tábornok megállapította, hogy Irán a háborút nagy mennyiségű fegyver birtokában kezdte meg, ezért az amerikai támadások továbbra is "agresszívek és mélyrehatók" lesznek a ballisztikus és közepes hatótávolságú rakétakapacitások megsemmisítése érdekében. "Levadásszuk, megtaláljuk és megsemmisítjük ezeket" - fogalmazott a vezérkari főnök.

(MTI)