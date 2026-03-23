Háború, Elcsatolt részek :: 2026. március 23. 12:03 ::

A román kormány válsághelyzetet hirdet a kőolajtermékek piacán

Válsághelyzetet hirdet Romániában a kormány a kőolajtermékek piacán, amely lehetővé teszi, hogy a haszonkulcs és az export korlátozásával fékezzék meg az üzemanyagok drágulását - közölte hétfőn a bukaresti kabinet.

A döntést az Ilie Bolojan miniszterelnök által összehívott munkacsoport hozta meg, miután elemezte azokat a beavatkozási lehetőségeket, amelyekkel korlátozható az üzemanyag drágulásának hatása a lakosságra.

A hat hónapra kihirdetendő, további három hónapos időszakokra meghosszabbítható válsághelyzet idején a benzin és gázolaj, valamint az előállításukra használt alapanyagok teljes kereskedelmi láncán korlátozni fogják a haszonkulcsot.

A benzin és a gázolaj exportját, illetve más uniós országokba történő kivitelét a gazdasági, illetve az energiaügyi minisztérium engedélyéhez kötik.

A válsághelyzet idején csökkentik a bioüzemanyagok megkövetelt arányát az üzemanyag végső árának mérséklése érdekében.

Az intézkedések hatályba léptetése érdekében kedden sürgősségi rendeletet ad ki a bukaresti kormány - közölte a kabinet.

(MTI)