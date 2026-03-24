Iráni Vörös Félhold: több tízezer polgári létesítményt ért kár

Több tízezer polgári létesítmény szenvedett el kárt vagy semmisült meg eddig Iránban az ország elleni izraeli-amerikai offenzívában - közölte kedden az iráni Vörös Félhold vezetője.

Pirhusszein Kolivánd szerint több mint 82 ezer civil épület semmisült meg vagy károsodott. Ezek között 62 ezer lakás, valamint 281 egészségügyi központ, kórház, illetve gyógyszertár van.

Mint mondta, 498 iskolában keletkeztek károk közvetlen találat vagy olyan támadás következtében, amely közeli célpont ellen irányult.

Hangsúlyozta, hogy a Vörös Félhold létesítményeit is érték csapások. Ezen belül 17 mentőállomást és egy tucat mentőautót ért közvetlen rakétacsapás. Kolivánd ezzel összefüggésben megemlített egy incidenst Lár városból: "Semmi nem maradt egy éppen sérülteket szállító mentőautóból" - mondta egy videón, amelyet Telegram-oldalán tett közzé.

Ali Abdollahi Aliabadi, az iráni központi katonai vezetés parancsnoka az állami rádiónak adott nyilatkozatában határozottan kizárt bármiféle megalkuvást vagy kapitulációt az Izraellel és az Egyesült Államokkal folytatott háborúban.

"Az ütőképes iráni fegyveres erők állhatatosan védik az ország szuverenitását, és végigmennek ezen az ösvényen a végső győzelemig" - húzta alá. Aliabadi a jelen harci viszonyok között gyakorlatilag a vezérkari főnök szerepét látja el a Hatam al-Anbíja főhadiszálláson.

(MTI)