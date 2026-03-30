Háború :: 2026. március 30. 15:54 ::

Spanyolország a légterét is zárva tartja a háborúban közreműködő amerikai repülőgépek előtt

Spanyolország légterét is zárva tartja a háborúban közreműködő amerikai repülőgépek előtt, nem csak a területén lévő amerikai katonai támaszpontok használatát nem engedélyezte - jelentette ki Margarita Robles védelmi miniszter újságíróknak nyilatkozva hétfőn Madridban.

"Az amerikai hadsereg és az amerikai erők számára kezdetektől fogva teljesen világossá tették, hogy nem engedélyezik a bázisok használatát, és természetesen a spanyol légtér használata sem engedélyezett az iráni háborúval kapcsolatos akciókhoz" - fogalmazott a tárcavezető.

Hangsúlyozta: Spanyolország semmilyen körülmények között nem fogja engedélyezni a jövőben sem a rotai, sem a moróni katonai bázis használatát egy olyan háborúban, amelyet teljes mértékben ellenez, és "mélységesen illegálisnak és mélységesen igazságtalannak" tart.

Az El País című spanyol napilap hétfőn számolt be a légtérhasználat korlátozásáról, kifejtve, hogy így például az egyesült királyságbeli vagy franciaországi bázisokról induló katonai repülőgépeknek ki kell kerülniük a spanyol légteret. A vétóval szemben egyetlen kivétel van, ha egy katonai repülőgép vészhelyzetben van, ebben az esetben engedélyezett áthaladása vagy leszállása.

"A cél az, hogy ne tegyünk semmit, ami lehetővé tenné a háború eszkalálódását" - indokolta a korlátozásokat José Manuel Albares spanyol külügyminiszter a RAC1 rádiónak nyilatkozva, hangsúlyozva, hogy ez a döntés nem befolyásolta negatívan a két ország diplomáciai kapcsolatát.

Donald Trump amerikai elnök néhány hete minden kereskedelmi kapcsolat megszakítását helyezte kilátásba Spanyolországgal a bázisok használatának megtagadása miatt.

(MTI)