2026. április 7. 10:03

A zsinagógát sem kímélték Teheránban a zsidók

Egy teheráni zsinagóga teljesen megsemmisült az izraeli-amerikai légitámadások során kedden kora reggel - jelentette a Mehr iráni hírügynökség és a Sargh című helyi napilap.

"Előzetes információk szerint a Rafi-Nia zsinagóga teljesen megsemmisült a ma reggeli támadásokban" - írta a Sargh.

A zsidóság elismert vallási kisebbség Iránban, ahol kis zsidó közösség él. Nagy részük elmenekült az országból az iszlám köztársaság 1979-es kikiáltása után. Hivatalos adatok hiányában az iráni zsidó közösség létszámát több ezer főre becsülik. Az országban csak Teheránban több zsinagóga is található.

A Sargh napilap a kedden megsemmisült zsinagógát az ország keleti részén fekvő horászáni régióban élő zsidók egyik legfontosabb imahelyének nevezte.

Iránban a síita iszlám az államvallás. Az alkotmány azonban a szunnita iszlámot, a zoroasztrizmust, a judaizmust és a kereszténységet vallási kisebbségként ismeri el.

Ezzel párhuzamosan az izraeli hadsereg kedd reggel felszólította az irániakat, hogy estig ne utazzanak vonattal és ne menjenek vasútvonalak közelébe. "A vonatokon és a vasútvonalak közelében tartózkodás életveszélyes" - figyelmeztetett perzsa nyelvű X-fiókján az izraeli haderő.

Iránban a háború kezdete óta szigorúan korlátozzák az internetet, így az átlagos irániak számára nehéz megtekinteni a világhálón közzétett figyelmeztetéseket. A külföldön működő perzsa nyelvű műholdas hírtelevíziók azonban beszámolnak róluk, így az információk bejuthatnak Iránba.

(MTI)