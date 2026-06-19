Háború :: 2026. június 19. 15:32 ::

Libanoni elnök: Izrael 2024 vége óta soha semmilyen tűzszünetet nem tartott tiszteletben

Aláássák a Libanon elleni legújabb, egyre intenzívebb izraeli csapások a háború lezárását célző erőfeszítéseket - jelentette ki pénteken Joseph Aoun libanoni államfő, miután éjszaka az izraeli hadsereg ismét légicsapásokat és tüzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban.

Az elnöki hivatal közleménye szerint "elítélendő és veszélyes eszkaláció" folyik, amely több tucat ártatlan nő és gyerek halálát is okozta. Joseph Aoun kiemelte: az izraeli "csapások ártanak az összes olyan erőfeszítésnek, amelyekkel éppen próbálnák megszilárdítani a tűzszünetet és lezárni a háborút, különös tekintettel az Egyesült Államok és Irán közötti fejleményekre", azaz arra a keretmegállapodásra, amelyet szerdán írtak alá azzal a céllal, hogy véget vessenek a közel-keleti, azon belül a libanoni konfliktusnak.

A libanoni egészségügyi minisztérium legfrissebb adatai szerint csütörtök este óta 21 ember meghalt és 39 megsebesült a Libanon déli részét ért izraeli támadásokban.

A Hezbollah libanoni síita milícia pénteki közleményében biztosított afelől, hogy harcosai "nagy bátorsággal fogják védelmezni Libanon népét és területét". A szervezet visszautasította Izrael vádjait arra vonatkozóan, hogy megsértené a tűzszünetet. Inkább a másikra hárította a felelősséget, azt állítva, hogy Izrael 2024 vége óta "soha semmilyen tűzszünetet nem tartott tiszteletben".

Az izraeli hadsereg tájékoztatása szerint egész éjjel támadták a Hezbollah fegyvereseit és infrastruktúráját Dél-Libanon több térségében a Hezbollah ismétlődő tűzszüneti jogsértései miatt. A támadásokat követően Svájc bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok között péntekre tervezett genfi tárgyalások, amelyeken megkezdték volna a héten aláírt megállapodás gyakorlati megvalósításának kidolgozását.

(MTI)