Anyaország :: 2026. június 19. 16:01 ::

Szombaton is csökkennek az üzemanyagárak

Szombaton folytatódik a csökkenő tendencia a hazai benzinkutakon, a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 7, a gázolaj bruttó 10 forinttal kerül majd kevesebbe, pénteken az átlagárak már a védett ár alatt voltak - írta a holtankoljak.hu.

A portál adatai szerint a 95-ös benzin jelenlegi átlagára 592 forint/liter, a gázolajé 614 forint/liter, így mindkét üzemanyagfajta átlagára a védett ár alá esett. Az egyes kutakon az árak ettől lényegesen eltérhetnek - tették hozzá.

Magyar Péter miniszterelnök a héten szerdán jelentette be, hogy mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az Országgyűlésnél, és a védett ár kivezetését. A kormányfő hozzátette, hogy a Tisza-kormány a jövedéki adó csökkentését fenntartja, ahogy a Mol is a csökkentett árréseket. Megjegyezte, hogy a védett ár intézménye havi 50 milliárd forintba került a magyar adófizetőknek.

A védett árat az előző kormány az idén március 10-i hatállyal vezette be, a vonatkozó szabályozás szerint a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek a 95-ös benzint maximum 595 forint/liter, a gázolajat pedig maximum 615 forint/liter áron tankolhatják.

(MTI)