Külföld :: 2026. június 19. 16:17 ::

Örmény választás: az eredmény megsemmisítését kéri az oroszbarát ellenzéki párt

A június 7-i örményországi parlamenti választás eredményének megsemmisítését és a szavazás megismétlését kérte az alkotmánybíróságtól a Szamvel Karapetján örmény-orosz milliárdos vezette oroszbarát Erős Örményország párt - jelentette pénteken a helyi média.

Az ellenzéki párt szerint a szavazás során kiterjedt és szervezett szabálytalanságok történtek.

A választáson a Nikol Pasinján miniszterelnök vezette Nyugat-barát, EU-tagságra törekvő Polgári Egyezség győzött a voksok 49,8 százalékával. Az Erős Örményország a második lett a szavazatok 23,3 százalékával, a Robert Kocserján volt államfő nevével fémjelzett Örményország Szövetség pedig a harmadik helyen végzett a szavazatok 10 százalékával.

A választás napja körül szavazatvásárlás kísérletének vádjával az oroszbarát pártok több képviselőjét őrizetbe vették. Pénteki sajtójelentések szerint a hatóságok azóta további három ellenzékit vettek őrizetbe.

Az ügyészség eljárást készül indítani Robert Kocserján ellen. A kormányfő betiltással fenyegette meg az ellenzéket a szavazatvásárlási vádak miatt.

(MTI)