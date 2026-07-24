Háború :: 2026. július 24. 08:37 ::

Újabb tartályhajót ért támadás a Fekete-tengeren, a román partokhoz közel

Újabb Ukrajnába tartó tartályhajót ért támadás péntekre virradóra a Fekete-tengeren, a román partoktól mintegy 22 tengeri mérföldnyire - közölte pénteken a román belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya (DSU).

A tájékoztatás szerint a libériai zászló alatt közlekedő tartályhajó az Amerikai Egyesült Államok északi részén található Norfolkból szállított szenet Ukrajnába.

A segélykérés nyomán a román tengeri életmentő ügynökség (ARSVOM) két hajója a helyszínre sietett, de a legénységből senki sem sérült meg, és evakuálni sem kellett őket. A hajó folytatni tudta útját a part irányába.

Az eddig rendelkezésre álló információk alapján a hajó tengeri drónnal ütközhetett, vagy tengeri akna robbanása nyomán sérülhetett meg. A román hatóságok megkezdték a vizsgálatot a felelősség megállapítása, az okok és körülmények tisztázása érdekében.

(MTI)