Külföld :: 2026. július 24. 08:55 ::

A Dacia rontotta le a Renault Group féléves eredményeit

A Dacia rontotta le a Renault Group féléves eredményeit - írja a profit.ro román hírportál a vállalat közleménye alapján.

A Renault Group globális eladásai kb. 1,156 millió járművet tettek ki az első félévben, ami 0,4 százalékkal marad el az egy évvel korábbi értéktől.

A Renault márka 2,8 százalékos növekedést ért el, 829 518 gépjárművet adott el. A legjobb eredményeket az indiai (+61,2 százalék), a török (+15,4 százalék), a marokkói (+13,7 százalék) és a brazil (+5,3 százalék) piacon érte el a márka.

A Dacia eladásai ugyanakkor 8,1 százalékkal csökkentek, a román márkából 327 077-et értékesítettek. A Renault Group harmadik márkája, az Alpine, 67,6 százalékos növekedést produkált, 8222-t értékesítettek belőle.

Európában a Renault Group eladásai 1,3 százalékkal 821 092-re csökkentek. A Renault márkából 528 849-et értékesítettek, 2,6 százalékkal többet, mint 2025 első félévében. Az európai piacokon a Dacia eladásai 8,7 százalékkal visszaestek, 284 021-re.

A Renault Group három legnagyobb piacán - Franciaországban, Németországban és Spanyolországban - enyhén csökkentek az eladások, ami a Dacia gyenge teljesítményének volt a következménye.

(MTI)