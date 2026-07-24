Háború :: 2026. július 24. 09:26 ::

Tovább támadták ukrán drónok a Wildberries orosz webáruház infrastruktúráját

Három ember megsebesült egy ukrán dróntámadásban, amely a Wildberries webáruház egyik raktárát érte a leningrádi régióban - közölte Alekszandr Drozgyenko kormányzó pénteken a Max üzenetküldő alkalmazásban.

Drozgyenko szerint a sérülteket kórházba szállították, állapotuk közepesen súlyos. A csapások következtében tűz ütött ki a Wildberries vállalat raktárában a Vszevolozsszki járásban lévő Novoszaratovka községben. A vezető orosz webáruház infrastruktúráját az elmúlt napokban más régiókban is csapások érték.

Pilóta nélküli repülőszerkezetek támadása következtében összeomlott a Szevernaja baromfitenyésztő telep raktára. Alekszandr Beglov, Szentpétervár kormányzója a város polgári infrastruktúrája elleni dróntámadásról tett bejelentést. A leningrádi régió légterében összesen 59 drónt lőttek le az éjjel. Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) terrorcselekmény címén büntetőeljárást indított a Leningrád megyei polgári célpontokat ért támadások miatt.

A tveri régióban pilóta nélküli repülőszerkezettel végrehajtott csapás tüzet okozott egy meg nem nevezett logisztikai központban.

Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem az elmúlt éjszaka folyamán, moszkvai idő szerint este nyolctól reggel nyolcig 571 ukrán repülőgéptípusú pilóta nélküli légi járművet fogott el és semmisített meg 16 régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger felett.

A tárca közleményt adott ki egy ukrán kikötők ellen légi indítású precíziós fegyverekkel és drónokkal végrehajtott csoportos csapásról is. Eszerint Odesszában az ukrán fegyveres erőknek szánt üzem- és kenőanyagot tároló tartályok, Izmajilban katonai szállítmányok kirakodására és tárolására szolgáló kikötői infrastruktúralétesítmények semmisültek meg, továbbá három legénység nélküli motorcsónakokat tároló raktár, és egy hadfelszerelést tároló hangár is, emellett pedig megsérült egy autonóm, legénység nélküli tengeralattjárók tárolására és vízre bocsátására szolgáló úszó dokk. A tájékoztatás értelmében Mikolajivban kirakodás közben megsérült egy szárazáru-szállító hajó, amely katonai célú rakományt szállított.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) bejelentette, hogy Moszkvában őrizetbe vett egy harmincéves orosz állampolgárságú nőt, aki az ukrán titkosszolgálatok megbízásából részt vett egy merényletkísérlet előkészítésében, amely az orosz biztonsági szervek egyik alkalmazottja ellen irányult. A gyanúsítottat Ukrajnában képezték ki diverziós és terrorcselekmények végrehajtására.

A nő ellen terrorcselekmény kísérlete címén indítottak büntetőeljárást. A célszemélyt a gépkocsijában szándékoztak felrobbantani, a pokolgépet egy szamarai külvárosi rejtekhelyen készítették elő a merénylő számára.

(MTI)