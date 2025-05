Publicisztika, Anyaország :: 2025. május 19. 13:48 ::

"Apu jeges verejtéke vagyok"

Valószínűleg nem sok embernek lesz újdonság, de a fenti idézet az 1999-es Harcosok klubja kultuszfilmből származik, Orbán Viktor és stábja pedig tegnap tette ezt a két szót ismét aktuálissá. Hogy mennyire volt jó ötlet asszociációt teremteni egy szociopata, pszichopata téveszmés elmebeteggel, amikor itt elvileg „elit harcosokra” lenne szükségük, nem tudom, mindenesetre ez legyen az ő bajuk.



Forrás: 20th Century Fox

A címadó idézet azonban más szempontból is passzol ide. Amikor egy rendszer ilyen lépésre szánja el magát, az két dolgot jelenthet, most pedig mindkettő egyszerre aktuális. Közeleg a kampány, és egyébként bajban van. A drága díszletek, a profi megvilágítás sem rejtheti el Apu jeges verejtékét, hiszen ha minden rendben lenne, a Harcosok Klubja sosem születik meg.

Azonban a NER legújabb kezdeményezése messze nem akkora megfejtés, mint azt a beharangozás, vagy akár a név sejteti. A szigorúan idézőjeles „harcosok” lényegében a virtuális világ talpasai lesznek, akikre azért van szükség, mert 2025-re eljutottunk oda, hogy egy random valakinek a kommentje sokszor többet nyom a latban, mint a megszerezhető információk, kész tények, vagy a saját egyéni véleményalkotásunk.



Orbán Vikor a Harcosok klubja internetes kampánykommandó megalakításának napján, 2025. március 18-án (fotó: Benko Vivien Cher/Miniszteri Kommunikációs Főosztály/MTI)

Párttól, szervezettől függetlenül mondom, hogy a kommentelési lehetőség alapjaiban ássa alá az amúgy is ezer sebből vérző társadalmat, hiszen bárki bármit megengedhet magának, akár név nélkül is, azok pedig, akik nem tudják szűrni a hosszú sorokat, könnyen kerülnek a túlzott hiszékenység csapdájába. Mivel a hozzászólás kivétel nélkül mindenki számára adott, meglévő tudástól függetlenül képzelik azt saját magukról, hogy náluk van a spanyol viasz (ez a jelenség persze pontosan a maguktól eltelt, valójában „szerényebb képességű” egyéneket szokta érinteni), így a témákhoz való hozzászólás elhiteti velük, hogy érdemesek is arra, hogy rászabadítsák véleményüket a társadalomra. Üdvözlet a „szabad” világban, ami persze fele annyira nem az, semmint hiszik róla.

Ezen a vonaton pedig nincsen fék. A politika amúgy is egy olyan műfaj, melyről még a legbutább ember is azt hiszi, hogy ért hozzá, a dezinformációk pedig olyan szinten terjedhetnek, hogy azt valódi, kemény munkával, vagy az igazság feltárásával ellensúlyozni lényegében lehetetlen, főleg egy folyamatosan butuló, züllő társadalomban.

A fenti két bekezdés egy idekívánkozó általános jelenségről szól, ezen belül a Harcosok Klubja a jelenség felismerésének NER-es végterméke, irányított „hadsereg” a virtuális térben, keretek közé szorítva. Bizonyos paneleket körülményektől függetlenül pufogtató alakok ugyanúgy megtalálhatóak a balliberális oldalon is, sőt, azok még messze túl is tesznek a NER-es verzión. (Gondoljunk csak arra a baloldali hazugságra, hogy a Mi Hazánk a Fidesz szatellitpártja, vagy éppen arra a disszonanciára, hogy a sajtószabadságért üvöltöznek, miközben ők a legnagyobb kirekesztők az eltérő véleménnyel szemben.)

Mindenesetre a Fidesz politikai cselekedetei úgy összességében is azt a mintát mutatják, hogy baj van, mozgósítani kell. A vicc azonban az, hogy a modern magyar politikatörténetben először saját maguk ellen fognak harcolni. Nem a DK, vagy a saját magát felszámoló Momentum az ellenfél, hanem egy olyan nárcisztikus valaki, akit frankensteini létében pontosan a jelenlegi rendszer teremtett meg. Még az elvakult követői is hasonló mentalitásúak, mint a Fidesznél, így a Harcosok Klubja aktiválása után senki ne csodálkozzon, ha a hírek alatt parttalan fideszes-tiszás kommentháborúval fog majd szembekerülni.



Az általános mozgósítás egy bajban lévő rendszer képét tárja elénk (fotó: Orbán Viktor/YouTube)

Hogy a Harcosok Klubja „katonáinak” mindig előre megírt szöveget kell-e kommentelniük, vagy teret hagynak a szabad fogalmazásnak, azt a kezdeményezés belső rendszere tudja, de egy ekkora „alakulatnál” az elsőre gyanakszom, egy „hadseregnél”, a képzeletét maximum az engedheti szabadjára, aki erre alkalmas is (vagy inkább akit erre alkalmasnak ítélnek…).

Az viszont, hogy ez mennyire segít a rendszeren egy olyan helyzetben, ahol a 2025-ös világpolitikai események nem Orbánt segítik, romlik a hazai gazdaság, és még egy általuk teremtett újgazdag selyemfiú is osztja az észt a hiszékeny népeknek, minimum kétséges. A hívek általános mozgósítása mindenesetre megtörtént.

Egyébiránt már láttam libsi analógiákat arra, hogy ez az orbáni „totális mozgósítás” mennyire „diktatórikus”, aztán jöttek a szokásos, unalomig ismételt 20. századi áthallások. Nyilván ennek semmi alapja nincsen a szokásos vonyításon kívül, de ezeknek az idióta liberális agymosottaknak ugyanúgy felesleges magyarázni bármit is, mint Orbán „harcosainak” az egyre nehezebb helyzetben lévő országról.

A kommentelő NER-harcos „Apu ökölbe szorult keze”, vagy éppen „fortyogó epéje” lesz, miközben végeláthatatlan csatákat fog vívni a hasonszőrű társaival az ellentétes oldalról. Nem irigylem őket érte.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info