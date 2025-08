Az Izrael által működtetett háborús gépezet naponta követel palesztin életeket, néhány elítélő nyilatkozaton kívül mégsem reagál érdemben a világ a népirtásra. Ha a Föld bármely más népe hasonló mértékű atrocitásokat követne el akárki ellen, a teljességgel átglobalizált politikai közvélemény egy emberként rontana a háborút viselő államnak. Egyedüli kivétel: „a Közel-Kelet egyetlen demokráciája”.

Jeremy Havardi „büszke cionistaként” aposztrofálja magát, szabadúszó újságíróként és íróként dolgozik, de annyira azért mégsem elszánt, hogy Izraelben rendezze be főhadiszállását, Londonban tengeti napjait, cáfolva azt az eszement állítást, miszerint a cionista, nacionalista zsidók amúgy nem kozmopoliták.

No de nem azért vagyunk itt, hogy róla beszélgessünk, sokkal inkább arról, amit a The Jewish News-ba firkantott , s amelyet szemlézett a nemzethy-keresztyén Magyarország agyontámogatott, szélsőséges lapja, a Neokohn is.