Publicisztika :: 2025. augusztus 22. 18:54 ::

Magyar "Shalom" Péter nagyon rákattant a zsinagógára

Amint arról írtunk korábban, Magyar „Shalom” Péter (most már lassan indokolt lesz ez a név) zsinagógába küldte volna dorogi fórumán a mihazánkosokat, de most úgy tűnik, továbbra sem tudja elengedni a témát.

Történt ugyanis, hogy tegnap este Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke az ATV-ben volt Krug Emília vendége , aki egyébként folyamatosan belevágott Toroczkai szavába, ami nem annyira meglepő, de azért kell kiemelni, mert azzal aztán igazán nem lehet vádolni a műsorvezető hölgyet, hogy szimpatizált volna a nemzeti radikális párttal. Ám ez kevés volt Magyarnak. Jó szokásához híven sietett is kommentelni a Telex cikke alá, ahol a globalista lap szemlézte az ATV-s műsort.

Íme:

Szóval Krug Emília elkövette azt a „szörnyű hibát”, hogy nem kérdezte Toroczkai Lászlót a zsinagógáról (ajvé!)... Apropó, emlékszünk még rá, hogyan tréfálta meg főnökét, Manfred Webert néhány évvel ezelőtt a Dohány utcába befújó antiszemita szél? Érdemes ezt felidézni:





Még az is lehet, hogy találkozásuk alkalmával Weber Magyarnak arról adott tanácsokat, hogy milyen kihívásokat rejt magában a kipa hordása... Mindenesetre ha mi hazánkosokkal nem is fog találkozni a zsinagógában, Orbán Viktorral nagy eséllyel összefuthat a jövőben is.

Ki tudja, ha lesz koalíció egyszer a Fidesz és a Tisza között, akár lehetne is a szövetség szimbóluma...

Henney Viktor – Kuruc.info