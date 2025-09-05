Publicisztika, Cigánybűnözés :: 2025. szeptember 5. 13:36 ::

A Mohamedek és az "álomország"

Takács Károly, Oroszlány fideszes polgármestere elég sajátos módját választotta az általános iskolások köszöntésének. A Hunyadi Mátyás Általános Iskola évnyitóján fontosnak vélte leszögezni, hogy „de jó, hogy nincs köztük Mohamed!” (mármint a név szerint köszöntött elsősök között), ami körbejárta a teljes magyar sajtót is.



Takács Károly kijelentése bejárta a sajtót - a lényeget mégsem sikerült megfogni (fotó: Takács Károly/Facebook)

Ez a liberális orgánumok háza táján egyet jelentett a felesleges ajvékolással, de sietve leszögezzük, hogy nem csak ők, de a Fidesz sem látja a fától az erdőt – természetesen szándékosan.

Noha Takács meglehetősen „szellősen” fogalmazta meg véleményét, teljesen érthető volt az indíttatása. Hálát adni Orbán Viktornak és a NER-nek, hogy „megvédik ezt a csodás országot” a bevándorlóktól, „földi Paradicsomot” teremtenek Magyarországból, no és persze elhozzák a jólétet a lakosságnak. Egyik sem valósult meg, sőt, ennél jóval több bűn is terheli a rendszert, de az egyszerűség kedvéért – rég volt már ilyen – szedjük őket pontokba.

1. Takács nem bontotta ki rendesen, de a fentebb említett gondolatok vezérelték kijelentéseit. Ám amíg a „Mohamedek” maximum Nyugat-Európában okoznak problémát, Magyarország helyzete bizonyos téren sokkal aggasztóbb, hiszen a népesség arányában a 9,5 milliós hazánkban rosszabbak a mutatók, mint Franciaországban a franciák és a „Mohamedek” között.

Ezer példát hozhatunk az etnikai problémáinkra, a legaktuálisabb Szolnok, ami talán azért aggasztóbb a kisebb településeknél, mert mégiscsak egy vármegyeszékhelyről beszélünk. Ám a Fidesz szerint ez a probléma nem létezik. A „rejtett erőforrások”, vagy az „új középosztály”, ahogy Orbán mondaná, a mindenkori politikai vezetés védett állata lett, igényeiket a végletekig teljesítik – akár az államkasszából is. Egy cigány szavazatoktól erősen függő rendszer értelemszerűen nem fogja megoldani a cigánykérdést, főleg, hogy Kelet-Magyarországon erősen elképzelhető, hogy a következő 10-15 évben már országgyűlési körzetek fognak múlni a „rejtett erőforrások” voksolási paraméterein.

2. Ezzel párhuzamosan a hatalom mindent megtesz, hogy a rendpárti erőket ellehetetlenítse – lásd a Mi Hazánk Mozgalom demonstrációjának betiltását Szolnokon.

Takács Károly mondatai pedig azért különösen ironikusak, mert egy olyan település polgármestereként mondta, ahol vármegyei viszonylatban az egyik legtöbb cigány él, értelemszerűen a közbiztonság helyzete is ehhez igazodik (tehát rossz). Vastag bőr kellett hozzá, hogy ennek ellenére ilyen kijelentést tegyen.

A mohamedes sztori egyébként akkorát ment, hogy a Fidesz ismertebb politikusai, influenszerei is beleálltak a témába. Nevetséges, hogyan próbálják igazolni saját magukat, miközben az ország lassan belefullad a cigánybűnözésbe. De a nagyobb városokban ráadásul úgy tűnik, hogy a migrációtól sem nagyon sikerül megvédeni senkit, és arra sem vennék mérget, hogy a vendégmunkások tényleg hazamennek, miután lejárt az itt hivatalosan eltölthető idejük.

3. Nem akarom gazdasági irányba terelni az etnikai problémát, de azért egyetlen mondatot az is megér, hogy Mohamedek ugyan nincsenek, egyre nehezebb gazdasági helyzet – tönkrement, elszegényedett középosztállyal annál inkább.

Tudom, tudom... Orbán Viktor szerint „új középosztály” születik a hazai cigánysággal, gondolom, a szolnoki szórakozóhely szétverése is ennek a jele.



Orbán új középosztálya

4. Végül pedig, természetesen a liberális média is kihagyta a releváns kritikát. Egyetlen bajuk az volt, hogy a polgármester „megbántott másokat” a kijelentésével, a valódi problémákat pedig meg sem említették.

Nyilván nem is tehetik – hiszen akkor a kenyéradóikkal mennek szembe – de itt is remekül megmutatkozott, hogy az ország irányítását bizony a liberálisokra sem tanácsos rábízni, ugyanazt csinálnák, mint a Fidesz, csak más cégér alatt.

Két tűz között áll vérző nemzetünk.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info