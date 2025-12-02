Publicisztika, Extra :: 2025. december 2. 17:51 ::

Svédország látlelete egy iszapcápa sztárocska sztoriján keresztül

Amikor a svédek Zara Larssonról hallanak, azonnal két dologra asszociálnak vele kapcsolatban: a néger fiújára és azokra a fényképekre, amelyeken két ujját beledugja a hátsójába. (Ld. fappenist.com, +18)

A zenei produktuma messze lemarad a harmadik helyen. Ez teljesen normális nála. Csak egy tipikus ribanc, ráadásul egy hírhedt fehérférfi-gyűlölő feminista, akinek természetesen a néger a fétise, ahogyan az a feministák körében dívik. Mindig is ribanc volt, már 15 évesen is.

Szereti nyilvánosan is mutogatni a néger szexrabszolgáját, de a négerek olyan hülyék, hogy nem látják, hogy ezek a nők játékszernek tekintik őket, és tényleg azt hiszik, hogy „meghódították a fehér lányokat”, miközben csak lélegző dildók számukra.

Legutóbbi stockholmi koncertjének színpadi kelléke:

Az amerikai cloaca gentium, amelyet 1945 óta kényszerítenek Európára, az amerikai-cionista gyarmat minden részén érvényesül. Minden multikulti nyugati nagyvárosban ugyanaz a séma. Csak legyél fekete. Kontrasztot képezel a fehér lánnyal, és ez az, amit a lányok akarnak, mert így több figyelmet kapnak, és jobban kiemelkednek a közösségi médiában. Ezzel a stratégiával a Kardashian lotyók egy több milliárd dolláros üzleti birodalmat építettek fel, és őket utánozva mélyen legbelül most sok fehér tinilány nyugaton (és egyre inkább keleten is) csak egy nagy feneket és egy néger pasit akar magának.

Önkéntes wiggerként úgy twerkel, mint egy született néger a négerek szórakoztatására:

Szétterpesztik a lábukat egy primitív hominid faj egyedei számára, annak tudatában, hogy 90 százalék az esélye annak, hogy a néger ideáljuk néhány év múlva felszívódik, és ők egyedül maradnak a szörnyűséges korcs utódjukkal, ami lehetetlenné teszi, hogy életük hátralevő részében egy valamirevaló fehér férfi szóba álljon velük. Ezt mind tudják, és mégis megteszik, genetikai szinten öngyilkosságot követve el.

Zara és faji ízlésficamának aktuális bizonyítéka a sztenderd néger fajtából, aki „szakmáját” tekintve… táncos:

Mindez a zsidó médiapropaganda eredménye, mert a való életben a fehér nők elsöprő többsége nem menne 10 méternél közelebb egy négerhez. Statisztikailag és biológiailag a fehér nők hajlandóak legkevésbé a fajkeveredésre, a néger nők sokkal inkább vágyakoznak fehér férfiakra, mint a fehér nők négerekre.

„Holdvilágos éjszakán, miről álmodik a lány…”, legalábbis Zara beteg agyában:

Hollywood hatására a fehér lányok szemében a néger a hiperférfiasság megtestesülése, pedig valójában túlérzékeny, sértődékeny, képtelen hosszú távra tervezni és problémákat megoldani, megszállottan foglalkozik a ruhákkal, ékszerekkel és cipőkkel, és imádja a pletykát és a táncot. Mindez nem tűnik túl férfiasnak.



Zara faji ízlésficamának korábbi bizonyítéka az albínó néger fajtából, aki „szakmáját” tekintve… modell. A jelek szerint Zara az igazi entellektüeleket favorizálja, nyilván ezért válogat a feketék közül, akik köztudomásúlag IQ-bajnokok, ugyebár

Manapság a fehér nők nem azért ajnározzák a négereket, mert ez természetes vagy normális lenne, vagy mert ösztönösen vonzódnak irántuk, a szexuálisan aberráltakat kivéve, hanem azért, mert annyira fogékonyak az antirasszista és „refugees welcome” propagandára. Be vannak programozva. De úgy tenni, mintha ez a programozás nem történt volna meg (és valószínűleg még a kalergisták legvadabb álmait is felülmúlta), nem segít.

Nyugaton fehér hollónak számít az a fiatal fehér nő, aki rapen és hip-hopon kívül mást is hallgat, és a „jobboldaliak” sem kivételek a főszabály alól (Jean-Marie Le Pen elfajzott unokája, Marion Maréchal is köztudottan rapimádó). Ez bizonyos mértékig jelzésértékű, mert logikus módon a nők olyan fajta zenét hallgatnak, amilyen fajta férfival szexelni akarnak. Csak két dolog hatékony velük szemben: a megszégyenítés és a gúny, mert a nők azt teszik, ami szerintük a legtöbb társadalmi elismerést jelent számukra.



Vajon mire célozhat ezzel?

Svédország a Nyugat általános weimarizálódásának állatorvosi lova. A mai svédek lelketlen zombik lettek. Nincs személyiségük, nincs humoruk. Mindenki hiperbaloldali (nők) vagy teljesen felszarvazott (férfiak), annak ellenére, hogy a négerek és arabok gyakorlatilag szétcseszték az országukat az orruk előtt. A svéd férfiak helyrehozhatatlanul tönkrementek. Ez talán a valaha volt legteljesebb mértékben nők által uralt társadalom. Képzeljük el Amerika legrosszabb tulajdonságait, és abból egy egész országot a jenkik kevés jó tulajdonsága nélkül – így lehet legjobban leírni Svédországot.



Zara nem szereti a fehér férfiakat, mert „nácik” lévén rabszolgává tették a macsója faját, és elnyomták a nőket, nem úgy, mint a fekete férfiak, akik szerinte mindig is a női egyenjogúság élharcosai voltak az afrikai dzsungelben

Egyébként a svéd nők távolról sem olyan „dögösek”, mint amilyen a hírük, csak a külföldiek hajlamosak túlértékelni őket. Sokkal inkább frigid androfóbok. Nem véletlen, hogy ők erőszakolták ki a legfeministább társadalmat a fehér világban, mentálisan kasztrálva férfitársaikat, amelynek eredményeként Svédországban legmagasabb a hitvesnek távol-keleti nőket választó férfiak aránya. A svéd nők közül a szőkék a legsúlyosabb esetek. Egész életükben extra figyelmet kapnak, főleg a kiéhezett feketéktől és barnáktól, ezért még az átlagosnál is deformáltabb a személyiségük. Kérdezzük csak meg a Grokot vagy a chatGPT-t, vannak tanulmányok, amelyek azt mutatják, hogy a szőkéknek több mentális problémájuk van, mint a barnáknak. Objektíven és ellenőrizhetően nagyobb káosz tombol a fejükben, mint a női átlag. Nem csoda, hogy ők hajtanak leginkább a négerekre, amint azt Zara Larsson kóresete is tanúsítja.



A maradék normális svédek önmaguk vigasztalására nosztalgiával gondolhatnak vissza az Abba, vagy még inkább H&M korszakára

GI - Kuruc.info