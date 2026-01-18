Publicisztika, Háború :: 2026. január 18. 15:26 ::

Így hazudik az USA a háborúiról a világnak

Amikor az Egyesült Államok megtámad egy másik országot, nem csak csapatokat küld vagy rakétákat indít. Az agymosó gépezet is a legmagasabb fokozatra kapcsol. Amit például Venezuela kapcsán az Egyesült Államok és a Nyugat vezetői és az irányításuk alatt álló médiumok világgá kürtölnek, az korántsem valami véletlenszerűen összetákolt „narratíva”, hanem egy jól megtervezett propaganda-hadjárat. Amely három alapvető lépésben kísérli meg összezavarni, félrevezetni és a „virtuális valóság” ketrecébe zárni a világ közvéleményét. A hazugságaik persze más, hasonló esetekben is hasonló mintázatot követnek. Ha pedig egyszer megértjük, hogyan működik ez az ördögi szómágia, akkor mindenkor képesek leszünk felismerni, amikor hasonló kiélezett helyzetekben ismételten félre akarnak minket vezetni.

Az első lépés az álcázás. Ha ugyanis átfestik a cégért, vagyis szépelgő, a lényeget elkenő szavakkal mutatják be az elkövetett aljasságaikat, máris nyert ügyük van. Ezért aztán az Egyesült Államok és az egész globalista média soha nem nevezte a venezuelai akcióját „inváziónak”. Sem a nyugati politikusok, sem agymosodáik egyáltalán nem használtak háború nyelvezetet. Ehelyett „elfogásról”, „letartóztatásról” és „a bűnüldöző szervekkel közös műveletekről” beszéltek és írtak. A szóban forgó kifejezések a belföldi rendfenntartással és nem a háborúval kapcsolatosak. A hatás pedig nem is maradt el. Ha az agresszor képes úgy beállítani a cselekedetét, mintha az valamiféle „bűnüldözés”, a „rend fenntartására irányuló erőfeszítés” lenne, akkor a szuverenitás, az Egyesült Nemzetek Alapokmánya súlyos megsértésének kérdései csendben eltűnnek a közbeszédből. Vannak azután további „gyöngyszemei” is ennek a szómágiának: így a bombázás „precíziós csapássá”, az invázió „műveletté” válik, a civilek életének kioltása pedig „járulékos veszteséggé” szelídül. A jól megtervezett agymosás eredményeképpen így azután a háború véres valósága egyfajta „technikai kérdéssé” változik, amolyan rendezett, ellenőrzött, szinte bürokratikus ténykedéssé. És, mint azt például Oroszország esetében is megfigyelhetjük, a birodalom célkeresztjébe került állam, illetve annak népének emlegetése helyett lépten-nyomon az ország vezetőjét gyalázzák. Aki persze „diktátor”, „zsarnok”, „korrupt”, „véres kezű”, Venezuela esetében pedig még „drogkartellek főnöke”, aki „amerikaiak tíz- és százezreit mérgezte, sőt ölte meg”. A „kommunikáció” ily módon egyetlen vezetőre összpontosít (Irán esetében pedig az „ajatollahokra, mullahokra”), a szuverenitás semmibe vételének, a bekövetkezett haláleseteknek, az intézmények működésképtelenné válásának, a lakosság szenvedéseinek kérdései a háttérbe szorulnak. Ha pedig az állam, a nép helyett egyetlen vagy esetleg néhány „gonosznak” lefestett egyénre szorítkozik a közbeszéd, az amerikai részről oly hőn vágyott rezsimváltás könnyen eladható büntető igazságszolgáltatásként, nem pedig agresszióként.

A második lépés a figyelem elterelése. Ezért helyeznek a megtévesztő médiakampány során akkora hangsúlyt az „elit egységekre” (Delta Force, a „mi hős fiaink” és egyéb nyalánkságok), valamint a „drámai rajtaütések” felvételeire. A „parancsnoki szobákról”, „különleges erőkről” szólnak a tudósítások, és izgalmas, a hollywoodi háborús filmeket idéző képek és videófelvételek tűnnek fel a médiában. Az amerikaiakat a „mi fiaink hozzáértésének” és a „példátlanul hatékony fellépésének” csodálatára igyekeznek ösztönözni. Minél lenyűgözőbbnek tűnik a művelet, annál kevesebben teszik fel a kérdést: egyáltalán miféle célt szolgált ez az egész véres cselekménysorozat? A taktikai sikert azután a stratégiai erőszak elrejtésére használják fel. „Gyors”, „visszafogott” és „felelősségteljes” fellépésről pofáznak, ugyanakkor alig vagy egyáltalán nem esik szó az agresszió hosszú távú következményekről: a megtámadott ország és a tágabb régió stabilitásának felborulásáról, a polgárok szenvedéseiről, a gazdasági bajokról. A nyilvános vitát, ha engedélyezik egyáltalán, gondosan elterelik a lényegről, helyette az alkalmazott módszerekről kell minden politikusnak és „elemzőnek” hablatyolnia. Például arról, hogy a „Kongresszust tájékoztatták-e a katonai fellépésről”, vagy hogy „az időzítés megfelelő volt-e”? Véletlenül sem arról szólnak az elemzések, ami igazán fontos lenne: ki hatalmazta fel az Egyesült Államokat arra, hogy erőt alkalmazzon egy szuverén országban? Az ok és az okozat ezután csendben felcserélődik. Mert habár először persze a beavatkozás történt, amely instabilitást vált ki, jóval korábban pedig az adott állam térdre kényszerítésére irányuló gyilkos gazdasági szankciókat vezetett be a „jóságos Amerika”, de persze a történetet fordítva mesélik el, hogy elhiggyük: a „marxista/iszamista/putyini, stb. diktatúra” okozta az „instabilitást és az elszegényedést, a borzasztó nyomort”. A szankcióknak mindehhez köze sincs ugyebár. Az eseményeket kényük-kedvük szerint írják át, és mindenképpen úgy, hogy az agressziójuk elkerülhetetlennek tűnjön.

A harmadik lépés pedig a múlt eltörlése, átírása. („A múltat végképp eltörölni”, de ismerős.) Aki az emlékezetet uralja, az erkölcsi ítélkezést is meghatározza. Ami most Venezuelában történt, aligha lepte meg Latin-Amerika népeit (sok más nemzetet sem), a kontinensen ugyanis az USA több mint 40 alkalommal avatkozott be katonai eszközökkel valamely elvileg független ország belső ügyeibe. De a történelem bizonyos számukra kínos fejezeteit igyekeznek kitörölni az amerikaiak és a világ közvéleményének emlékezetéből. A nyugati média az USA cselekedetét kivételesnek mutatja be, mintha semmi köze nem lenne ahhoz, ami korábban történt. És mielőtt a nyilvánosság teljesen feldolgozhatná és megértené, mi történt Venezuelában, új témák kerülnek napirendre: a hírközlő eszközök immár Grönland rövidesen bekövetkező bekebelezéséről, vagy éppen az Irán elleni katonai készülődésről, a „mullahok rezsimjében” zajló demonstrációkról, „több ezer békés tüntető meggyilkolásáról” hazudoznak. A venezuelai agresszió ténye háttérbe szorul. Természetesen a nyilvánosság elé kerülő képeket is gondosan megválogatják. A „kábítószer-csempészettel” és „tiltott fegyverek birtoklásával” vádolt Nicolás Maduroról készült fotókat például gyakran mutatják – a venezuelai elnök rosszul öltözött, kimerült, megalázott. Amiről nincsenek képek, és szó sem esik, az nem más, mint a több tucat kubai testőr meggyilkolása. Ők Maduro elnök védelmében haltak meg, no és természetesen a véres amerikai akció valóságos lefolyásáról sincsenek fotók, videók, beszámolók. Amikor az agresszió, a háború technikává, adminisztratív intézkedéssé, sőt igazságszolgáltatássá válik, a legveszélyesebb átalakulás már megtörtént. Nem a csatatéren, hanem a hamis narratívák világában.

Léteznek persze alternatív médiumok, sőt, még a hivatalos tömeg(félre)tájékoztatási eszközökben is hangot kap időnként egy-egy lelkiismeretesebb közéleti személyiség, újságíró, elemző. Akik az igazság bizonyos részleteit igyekeznek ugyan a közvélemény elé tárni, mindamellett az USA-t ők is mentegetni kényszerülnek, mondván: „a világ mindig is ilyen volt”, „az erősebb kutya”, vagyis „a hatalmas birodalmak mindig is legázolták a velük ujjat húzó kis országokat”, „a Földgolyó amúgy is befolyási övezetekre van osztva”, „Amerika az amerikaiaké…”.

A világ már csak így működik, nyugodjunk bele?

Song Chen, a Kínai Renmin Egyetem Nemzetközi Ügyek Intézetének igazgatója írása alapján

Gergely Bence