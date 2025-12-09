Friss hírek :: 2025. december 9. 13:10 ::

Eloltották az M5-ös autópályán égő kamiont

Eloltották az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán Hernádnál kigyulladt kamiont kedd kora délutánra - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.

Tájékoztatásuk szerint a nyerges vontató huszonnégy bála műanyag fóliát szállított, ezek egy része még parázslik, oltják őket.

Az érintett sztrádaszakasz mindkét oldalán forgalomkorlátozásra, torlódásra kell még számítani - tették hozzá.

Korábban írtuk: Égő kamion miatt áll a forgalom az M5-ös autópályán Szeged felé, Hernádnál

Kigyulladt egy kamion az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán Hernádnál, ezért a sztráda forgalmát megállították, míg az ellenkező irányban forgalomkorlátozásra kell számítani - közölte a katasztrófavédelem kedden délelőtt az MTI-vel.

Azt írták, hogy a 48-as kilométernél a dabasi hivatásos tűzoltók három vízsugárral dolgoznak a lángok megfékezésén, illetve több szerkocsi is a helyszínre tart.

Az Útinform azt közölte, hogy a torlódás 2-3 kilométeres, aki teheti, válassza az 5-ös főutat.