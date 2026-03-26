Háború :: 2026. március 26. 10:24 ::

Román területre zuhantak egy lelőtt drón roncsai

Ismét román területre zuhantak egy lelőtt drón roncsai csütörtökre virradó éjszaka, miután Oroszország újabb légitámadást intézett az ukrán folyami kikötők ellen a román határ közelében - közölte a román védelmi minisztérium (MAPN).



A tárca közleménye szerint a légitámadás idején a térségbe küldték a román légierő két F-16-os harci repülőgépét, és a mobiltelefonokra küldött RO-Alert riasztással figyelmeztették a polgári lakosságot, hogy a polgári óvóhelyeken vagy pincékben keressenek menedéket, mert fennáll a veszélye, hogy a légtérből veszélyes tárgyak zuhannak román területre.

A MAPN szerint egy - az ukrán légvédelem által eltérített - orosz drón négy kilométeres mélységben behatolt a román légtérbe, és a Tulcea megyei Parches közelében, lakott területen kívül ért földet. A becsapódás nyomán tűz ütött ki, amelyet a katasztrófavédelem által helyszínre küldött tűzoltók eloltottak.

A becsapódás helyszínét a MAPN és a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) szakértői is átvizsgálták: a kiégett növényzet között egy drón roncsait találták meg.

Az ukrajnai háború kezdete óta több mint 15 olyan esetről számolt be a MAPN, amikor az Ukrajna elleni orosz légitámadások során drónok repültek be a román légtérbe, illetve mintegy 40 olyan eset fordult már elő, amikor lelőtt drónok roncsai hullottak román területre.

A korábbi légtérsértésekre reagálva a román Legfelsőbb Védelmi Tanács tavaly kiegészítette a román légteret megsértő katonai drónok és repülőgépek lelövésével kapcsolatos szabályozást. Azóta a román légteret megsértő katonai drónok és repülőgépek azonosításáról, elfogásáról és végső esetben lelövéséről a NATO eljárásai alapján a katonai parancsnokság dönthet. A MAPN egyetlen alkalommal sem számolt be olyan incidensről, amikor a román vagy a NATO-szövetséges erők lőttek volna le egy román légtérbe behatoló drónt.

(MTI)