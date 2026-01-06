Friss hírek :: 2026. január 6. 10:59 ::

Meteorológia: hófúvásra kell számítani szerdán északkeleten

Hófúvásra kell számítani az északkeleti vármegyékben szerdán - figyelmeztetett a HungaroMet Zrt. az MTI-hez kedden eljuttatott veszélyjelzésben.

Azt írták, kedd éjfélig a tiszántúli és az északkeleti részeket leszámítva 10-20 centiméternyi porhó, a Tiszántúlon és északnyugaton 2-7 centiméternyi friss hó valószínű. Átmeneti szünet után szerdán napközben újabb havazás kezdődik, és összességében szerda éjfélig az északnyugati részek kivételével 10-25 centiméternyi hó valószínű, az ország nagyobb hányadán 15 centiméter körüli vagy feletti mennyiséggel. Északnyugaton a jelenlegi számítások szerint 2-10 centiméternyi hó hullhat, Budapest térségében 15 centiméter körüli hóra is van esély.

Hozzátették: északkeleten, kiemelten a Bodrogközben az esti óráktól valószínű a szél megerősödése, kedd éjféltől szerda délelőttig a viharos széllökések már magasabb hótorlaszokat emelhetnek, a Bodrogközben akár a legmagasabb szintű, piros figyelmeztetést is kiadhatják.

A meteorológiai szolgálat figyelmeztetése szerint szerdán a friss hóval fedett területeken az óránkénti 55 kilométeres sebességet meghaladó viharos szél magas hótorlaszokat emelhet Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területén. A meteorológiai szolgálat ezért szerdára másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki hófúvás veszélye miatt a két vármegyére

Az előrejelzés szerint szerda éjfélig az Észak- és Nyugat-Dunántúlon tartósan az óránkénti 45 kilométeres lökéssel kísért északi szél hófúvást okoz. A gyenge hófúvás veszélye miatt elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetést adtak ki szerdára Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Somogy, Vas, Veszprém és Zala vármegye területére. A hat érintett vármegyében a friss hóval fedett területeken a szél alacsony hótorlaszokat emelhet.

Emellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki a havazás veszélye miatt szerdára. Ezeken a területeken 24 óra alatt 20 centiméternél több friss hó várható. Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna vármegyében pedig elsőfokú figyelmeztetés van érvényben szerda éjfélig havazás miatt, ugyanis 12 óra alatt 5 centiméternyinél több friss hó hullhat.