Halálra késeltek egy férfit Debrecenben szerda este, a rendőrök emberölés miatt rendeltek el nyomozást - tájékoztatta a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata csütörtökön az MTI-t.
Azt írták, a gyanú szerint egy helyi férfi debreceni albérletükben késsel rátámadt az élettársára, valamint a nő ismerősére, egy másik férfira, aki szintén ott tartózkodott.
A megsebesített 27 éves férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt. A 29 éves nőt súlyos sérülésekkel vitték kórházba.
Kórházba került a "feltételezett" támadó is - aki a jelenlegi adatok szerint saját magát is megsebesítette -, ő életveszélyes sérüléseket szenvedett.
A rendőrség az ügyben emberölés bűntettének gyanúja miatt indított eljárást, és szakértők bevonásával vizsgálja az eset pontos körülményeit.