Friss hírek :: 2026. január 29. 14:33 ::

Halálra késeltek egy férfit Debrecenben

Halálra késeltek egy férfit Debrecenben szerda este, a rendőrök emberölés miatt rendeltek el nyomozást - tájékoztatta a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata csütörtökön az MTI-t.

Azt írták, a gyanú szerint egy helyi férfi debreceni albérletükben késsel rátámadt az élettársára, valamint a nő ismerősére, egy másik férfira, aki szintén ott tartózkodott.

A megsebesített 27 éves férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt. A 29 éves nőt súlyos sérülésekkel vitték kórházba.

Kórházba került a "feltételezett" támadó is - aki a jelenlegi adatok szerint saját magát is megsebesítette -, ő életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A rendőrség az ügyben emberölés bűntettének gyanúja miatt indított eljárást, és szakértők bevonásával vizsgálja az eset pontos körülményeit.