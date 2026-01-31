Friss hírek :: 2026. január 31. 19:56 ::

Az ügyészség szerint egy kis közmunka majd jó útra téríti a kannás bortól idős embert verő alakokat

Vádat emelt a Békéscsabai Járási Ügyészség két békéscsabai férfi ellen, akik az utcán, egy játszótéren megvertek egy idős embert - közölte a Békés Vármegyei Főügyészség szombaton az MTI-vel.

A 20 éves, büntetett előéletű, más ügyben kiszabott felfüggesztett börtönbüntetés próbaideje alatt álló férfit és 36 éves, szintén helyi társát társtettesként elkövetett garázdaság vétségével vádolják. A járási ügyészség az első férfi esetében elzárás, a másik esetében közérdekű munka büntetés kiszabását indítványozta.

A két férfi 2025. április 12-én délután egy békéscsabai játszótér szánkódombján kannás bort ivott és ittas állapotba került. Egy idős, nyugdíjas férfi, aki már többször látta ott őket, szóvá tette a viselkedésüket, erre a 20 éves férfi a földre rántotta a kerékpárjáról leszálló sértettet, ököllel többször megütötte, legalább egyszer belerúgott és hangosan szidalmazta. Az idősebb terhelt először megpróbálta elhúzni onnan társát, majd mindketten tovább bántalmazták a sértettet.

Az idős ember 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. "A terheltek kihívóan közösségellenes, személy ellen irányuló erőszakos magatartása az azt észlelő személyekben megbotránkozást, riadalmat keltett" - áll a közleményben.

(MTI)