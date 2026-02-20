Friss hírek :: 2026. február 20. 08:32 ::

Tovább emelkedett reggel az olaj ára

Péntek reggel tovább emelkedett a kőolaj nemzetközi ára, miután csütörtökön hat hónapja legmagasabb szinten jegyezték.

Röviddel fél nyolc előtt az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 52 cent (0,74 százalék) emelkedéssel, 72,18 dolláron állt. Csütörtökön a Brent 1,31 dollárral (1,9 százalékkal) drágult.

A piac figyelmét továbbra is a közel-keleti helyzet alakítja. Donald Trump amerikai elnök csütörtökön kijelentette, hogy Teheránnak 10-15 napja van arra, hogy nukleáris megállapodást kössön Washingtonnal. A Fehér Ház vezetője ismét figyelmeztetett, hogy "nagyon rossz dolgok történnek", ha nem születik megállapodás.

A kereskedők attól tartanak, hogy az Egyesült Államok csapást mérhet Iránra, amely a világ kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállításában kulcsfontosságú Hormuzi-szorost ellenőrzi.

Az olajárak emelkedését az amerikai kereskedelmi nyersolajkészletekre vonatkozó adatok is támogatták. Az energiaügyi minisztérium csütörtöki jelentése szerint a múlt héten a készletek 9,014 millió hordóval csökkentek, ami a szeptember óta mért legnagyobb esés. Elemzői várakozások átlagában 2,1 millió hordó növekedés szerepelt.

(MTI)