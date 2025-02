Anyaország :: 2025. február 12. 12:42 ::

Orbán korábban szóba sem állt az AfD-vel, ma már azt mondja, ők írják a jövőt

Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten fogadta Alice Weidelt, az Alternatíva Németországért (AfD) társelnökét, kancellárjelöltjét. A két politikus közösen tart sajtótájékoztatót.

Orbán Viktor azzal kezdte a sajtótájékoztatót, hogy „hiába is próbálnánk tagadni, van a találkozónak egy pikantériája. Az AfD nem az a párt, amelynek vezetőjét minden európai országban fogadni szokták a miniszterelnökök, de épp itt az ideje, hogy ezen változtassunk. Ezért vagyunk most itt. Örömömre szolgál, hogy az elnök asszony elfogadta a meghívásomat”.

A kormányfő szerint a német-magyar kapcsolatok speciálisak Európán belül, nemcsak a történelemre, hanem a jelenkori számokra is érdemes gondolni, „sokkal könnyebben boldogulna Magyarország, ha Németország sikeres lenne, a két gazdaság szoros kapcsolatban van egymással. Várjuk azt az új korszakot, amikor Németország ismét sikeres lesz, és a német siker farvizén a magyar gazdaság is extra dinamikához juthat”.



Fotók: Szajki Bálint / 24

Orbán Viktor elárulta, sok kérdésről beszéltek, de ami a legfontosabb volt, az úgy hangzik, hogy a magyarok mit várhatnak az AfD-től.

– Ezt úgy tudjuk megválaszolni, ha megnézzük az AfD programját és tárgyalunk. Az AfD összes fontos programpontja olyan, ami hasznára válna Magyarországnak a migrációtól az energiapolitikáig. A legfontosabb tanulsága a találkozónak, amit a magyar embereknek üzenetként át tudok adni – sok német is él Magyarországon –, mindaz amit az AfD ma képvisel, ha megvalósulna, az jót tenne Magyarországnak – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Beszéltek Európáról, Orbán Viktor úgy fogalmazott: „itt én voltam a radikálisabb, nem kis teljesítmény”. A kormányfő kendőzetlenül elmondta, hogy az EU nagyon nagy bajban van. Ennek két oka van: baj van a politikai tartalommal és formával. Tartalmilag azért van baj, mert a gazdaságpolitika, amit Európa folytat, vereségre ítéli Európát a versenytársakkal szemben, nem lehet növekedési pályára állítani az Uniót.

A Green Deal halott, nem lehet megreformálni, el kell felejteni. Zöld megközelítésre szükség van, de ahogy azt összerakták, az tönkreteszi Európát. Ezt a verseny nem lehet megnyerni az Egyesült Államokkal szemben, ezért egy új energiapolitikára van szükség, a szankciókat meg kell szüntetni, meg kell szüntetni az atomenergia negatív diszkriminációját, a kivont energiaforrások újra bevonandók az európai gazdaságba.

Orbán Viktor szerint már most is vannak látható bajai az európai gazdaságnak, de most jön a fekete leves, az igazán fájdalmas következmények még csak most jönnek.

„Ami a formát illeti: azért van nagy bajban az Európai Unió, mert az emberekkel szemben próbál politikát csinálni. Az emberek azt mondják, nem akarnak migrációt, Brüsszel pro-migráció álláspontot képvisel” – vélekedett a kormányfő, azzal folytatva, hogy az emberek többsége már a háború ellen van, mégis az ellenkezőjét kapják, ugyanez igaz a középosztályosodást illetően is.

Ha egy uralkodó elit nem hajlandó tudomásul venni, hogy mit várnak tőle az emberek fontos kérdésekben, és nem hajlandó ezt a demokratikus akaratot beépíteni a politikájába, akkor ott demokráciaprobléma van.

A háborúról is egyeztettek a felek, Orbán Viktor hangsúlyozta, a magyar kormány kezdetektől a béke oldalán áll, a háború elszigetelését ajánlották az Európai Uniónak, de az EU ennek az ellenkezőjét választotta, háborús ösvényre lépett, és a saját háborújának nyilvánította. Nagy történelmi változásnak tartják, hogy az Egyesült Államok is békepárti lett.

– Elmondtam az elnök asszonynak azt is, hogy Magyarország nem tudja megmenteni az Európai Uniót. Tízmilliós országról beszélünk, ezt a franciáknak és a németeknek kell megtennie. Magyarországnak sikeresnek és erősnek kell lennie akkor is ha van Európai Unió, és akkor is, ha nincs – húzta alá a miniszterelnök.

Weidel szerint Magyarország a függetlenség, a szuverenitás jelképévé vált

Alice Weidel, az AfD társelnöke köszönetet mondott, hogy Orbán Viktor eleget tett a kívánságának, hogy találkozhattak, ez nagy megtiszteltetés számára. Kijelentette: fontos, hogy jó kapcsolatokat alakítsanak ki az európai szomszédokkal, különösen Magyarországgal, az AfD ugyanis azt látja, hogy romlottak Németország külkapcsolatai, korábbi partnereivel, Oroszországgal, az Egyesült Államokkal és Kínával is megromlottak a kapcsolatok. Alice Weidel feladatának tekinti, hogy javítsák ezeket a kapcsolatokat.

Magyarország szerinte csodálatos ország, amelyre büszkék lehetnek a magyarok, ezt szeretné Németországban is megélni. Németország gyenge országgá vált, a vezetés, a gazságpolitikája is gyenge, tönkretették egy félresikerült zöld politikával, Angela Merkel tönkretette az országot.

A német kormány károkat okozott a szomszédos országoknak, Magyarországnak is, amely élharcosa az illegális migrációval szembeni fellépésnek. A németek szenvednek a bűnözéstől, és a problémák tovább növekednek a gazdaságban is, az adójárulékok magasak, az emberek szenvednek, fontos lenne újra rendet tenni. Alice Weidel büszke Németországot szeretne. Ezt szerinte Magyarországon elérték, szimbólumot jelent, a függetlenség, a szuverenitás jelképévé vált.

Alice Csodaországban: Ön példakép számunkra - áradozott

Alice Weidel arról is beszélt, hogy drasztikusan csökkentenék az adóterheket, valóban szabad országot szeretnének.

– Ön példakép számunkra – mondta Orbán Viktorról az AfD kancellárjelöltje. Azt is hozzátette:

örömmel követik Orbánt.

Alice Weidel számára Angela Merkel volt az első zöld kancellár, de ő szabadságot szeretne, szabad, gazdag, jómodú, szuverén országot, amely nyugati és keleti irányba is jó kapcsolatokat ápol. Ehhez hozzátartozik, hogy lábra állítsák Németországot.

Alice Weidel az Európai Unióról elárulta, hogy valóban visszafogottabban fogalmazott Orbán Viktornál, de azt gondolja, közösen arra kellene törekedni, hogy az uniót megreformálják, ezt pedig csak belülről lehet elérni, amihez erős, öntudatos nemzetekre van szükség. Ezt úgy érné el, hogy az uniós kompetenciákat csökkentik.

A német politikus megköszönte a józanság politikáját, és azt is, hogy Orbán Viktor küzd az európai nemzetek szabadságáért, örömmel követik ezen az úton.

Megszüntetnék a schengeni övezetet

A Magyar Televízió kérdésére Alice Weidel elmondta: hálás Magyarország küzdelméért az illegális migráció ellen, az ország betartja a törvényeket, az EU azonban nem, elítélte, hogy Magyarországot büntetik. Szerinte a schengeni zóna tönkremegy, meg kellett volna már rég szüntetni, a belső határokat be kell zárni az illegális migráció miatt, ahogy Magyarország tette. Annak érdekében, hogy fel tudjanak lépni az illegális migrációval szemben, be kell zárni a belső határokat. Weidel kijelentette: egy AfD-kormány esetén Németország ki fog lépni az európai menedékjogi rendszerből.



Fotó: Tövissi Bence / Index

Magyarországon a migránsok száma zéró - ismételte meg Orbán a kedvenc hazugságát

Orbán Viktor hangsúlyozta, nem vall jó modorra, ha az ember tanácsokat ad egy másik állam vezetőjének, ilyen lakosságarányok mellett végképp óvatosnak kell lenni, „Németországról a tisztelet hangján beszélek, egyetlen kérdést leszámítva, itt kell elnézést kérnem, az pedig a migráció. Kis híján tönkretettek bennünket. Ha engedtünk volna annak a nyomásnak, amit 2015 után a németek és a brüsszeliek együtt gyakoroltak ránk, és végrehajtottuk volna az utasításokat, akkor migráció szempontjából Magyarország úgy nézne ki, mint Németország, amit mi nem akarunk".

– Minden tisztelet Németországé, de Magyarország nehéz éveket élt át, amikor hatalmas német nyomás volt, sőt, van most is rajtunk, hogy engedjük be a migránsokat. Elnök asszony, Magyarországon a migránsok száma zéró. Képzeljen el egy Németországot, ahol nincs egyetlen illegális migráns sem – mondta a kormányfő, hozzátéve: azért büntetik Magyarországot napi egymillió euróra, és büntették egy összegben kétszáz millió euróra, mert nem engedik be az illegális migránsokat Magyarországra. „Ha el is veszik tőlünk a napi egymillió eurót, az még mindig olcsóbb Magyarország számára, mintha beengednénk az illegális migránsokat” – húzta alá Orbán Viktor, megemlítve a visszafordíthatatlan következményeket is. A kormányfő világossá tette, migrációs ügyekben nem fognak engedni, az ország határának engedély nélküli átlépése bűncselekmény, aki pedig ezt elköveti, kiteszik az országból.

Orbán Viktor szerint a németekkel szemben még van az a rossz érzésük, hogy az a nyilvánvaló tény nem nyer elismerést, hogy „mi vagyunk az ő várvédő kapitányaik. Mi védjük délről a Schengent, az Európai Uniót. Úgy kellene önöknek tekinteni ránk, mint a saját végvári kapitányaikra. Nem mondom, hogy minden hónapban küldjenek zsoldot, mert nem tesz jót az önbecsülésünknek, de legalább ne lőjenek hátba”.

– Én semmilyen reményt nem fűzök a mostani migrációs paktum megreformáláshoz. Úgy rossz, ahogy van, ki kell dobni. Erről nem tudjuk meggyőzni a brüsszeli bürokratákat. Egyetlen út van, az a lázadás, fel kell lázadni a migrációs paktummal szemben. Mi fellázadtunk – fejtette ki Orbán Viktor, jelezve, hogy a lengyelek is fellázadtak, csak őket megdicsérik, minket megbüntetnek ideológiai elfogultság miatt. Orbán Viktor semmi mást nem kíván jobban, minthogy Németország végre lázadjon fel a migrációs paktummal szemben, ezzel kisegítve Magyarországot is.

Orbán korábban a német kormány büntetésétől félt

Német újságírói kérdésre válaszolva Orbán Viktor kifejtette: az AfD-vel való kapcsolatnak az ideák közelsége ellenére egy nyilvános akadálya volt, Magyarországnak kulcsfontosságú érdeke, hogy jó viszonya legyen a mindenkori német kormánnyal. Orbán Viktor azt mondta: sosem fogja megengedni magának, hogy a pártkapcsolatok lerombolják az államközi kapcsolatokat. De most úgy gondolja, hogy megváltozik minden:

teljesen nyilvánvaló, hogy az AfD a jövő.

A kormányfő kifejtette: ha egy uralkodó elit nem akar az emberek oldalán áll, de jön egy párt, ami igen, akkor azé a párté a jövő. Az AfD politikai tábora majdnem kétszer nagyobb, mint Magyarország népessége, ezért eljött a pillanat, amikor a német kormány sem büntetheti már az AfD-vel való kapcsolatokat.



Fotó: Szajki Bálint / 24

Donald Trumppal kapcsolatban Orbán Viktor elmondta, hogy az amerikai liberális progresszív csizma lekerült a magyar mellkasról. A helyzet még nem kényelmes, de kapunk levegőt. A kormányfő hangsúlyozta: dőlnek ki a csontvázak, az amerikai adófizetők pénzből az összes ellenfelüket finanszírozták, ennek vége, a politikai verseny fairebb lesz.

Orbán Viktor szerint Donald Trump megváltoztatja a világ gondolkodását hat ügyben:

a migráció ügyében, a migráció nem jó, hanem rossz;

a háborúról, a háború rossz, a béke jó, eddig ellenkezőjét mondták Európában, de az amerikaiak békepártiak lettek;

a Green Deal-ről, az ipari szempontok nélküli zöld politika rossz, az nem dicsőség, a gazdasági realitásokat kell figyelembe venni;

a kereszténységről, eddig gúnyt űztek a keresztény értékekből a progresszívek, de ennek vége van;

a család kigúnyolása is véget ért;

a szabad beszédről, amely jó, de a politikai korrektség az rossz, a politikai korrektségnek vége.

A gazdasággal összefüggésben Orbán Viktor azt mondta, hogy az EU vezetői, mint a gyáva nyulak, ülnek a szántásban, mint akik várják a végzetüket. De a gyáváknak nincs jövőjük. Az amerikai elnök olyanokat fog csinálni, amelybe bele fog izzadni Európa. Fel kell állni magabiztosan, és javaslatokat kell tenni az amerikaiknak. Nem várni kell a támadásra, hanem ki kell állni ajánlatokkal és el kell kezdeni tárgyalni, de az uniós intézményeket nem lehet komolyan venni. Két ország jön számításba, a németek és a franciák, az ő kezükben van Európa jövője. Orbán Viktor szerint, ha a németek és franciák nem vezeti Európát, arra rá fog fázni az egész kontinens, mert a gyengéknek nincs kegyelem.

Európának nincs vezetése

Alice Weidel azt gondolja, az első lépésnek mindig a beszélgetésnek kell lennie, felmérni a közös érdekeket a közös erős politikához. Olyan Európához szeretnének visszatérni, amely békés.

– Nagyon fontos, amit Orbán Viktor mondott. Európának nincs vezetése, pont ebben az aktuális helyzetben, amikor Donald Trump lépett a színre. Fontos lenne, hogy Európában legyen valaki, aki le tud ülni a tárgyalóasztalhoz, de ilyen nincs Európában – vélekedett az AfD kancellárjelöltje, hangsúlyozva, hogy vezetniük kell az országukat, jó kapcsolatokat ápolva a szomszédokkal. Alice Weidel hangsúlyozta, hogy egész Németországban a második legerősebb párt az AfD, Kelet-Németországban pedig a legerősebbek.

Alice Weidel úgy látja, a Green Deal tönkretette Németországot. A munkavállalókat, a vállalatokat büntetik Németországban, amit be kell fejezni. Az AfD vezetője végül leszögezte, békét szeretnének Ukrajnában, „mi vagyunk az egyetlen erő Németországban, amely következetesen és mindig is az ukrajnai békéért szólalt fel”.

Orbán Viktor a leghatározottabban távol akarja magát tartani a német választási küzdelemtől, majd a németek döntenek. A kormányfő ugyanakkor kiemelte: „Mi abban reménykedünk, hogy olyan kormány lesz Németországban, amelynek a gazdaságpolitikája a magyar gazdaság érdekét is szolgálja”. Azt is remélik, hogy a brüsszeli bakancsot végre leveszik a magyarokról. A németek ezt eltűrték, de olyan német kormányt szeretnének, amely kiáll a tisztességes bánásmód mellett.

Mi nem vagyunk szélsőjobbosok

A Reuters arról kérdezte Orbánt, hogy miért pont 10 nappal a német választások előtt nyitott ajtót a német szélsőjobbnak, és a Fidesz családpolitikájáról is kérdezték Alice Weidel.

Mi nem vagyunk szélsőjobbosok – jelentette ki Alice Weidel. Szerinte minden párt ugyanolyan bánásmódot érdemel. De most nincs egyenlő pártverseny. Az AfD frakcióvezetője arról beszél, hogy a német közmédia a kormányzati politikát támogatja.

Nem tesznek fel kritikus kérdéseket. A médiának feladata van. Átláthatóság kell. Ezt meg kell reformálni.

Ha az előrehozott német választáson nem sikerül az AfD-nek kormányzati szerepbe kerülnie, akkor Weidel szerint két év múlva Friedrich Merz (CDU) egy instabil koalíciót fog a zöldekkel és a baloldallal alkotni, nem tudja majd megvalósítani az ígéreteit, akkor viszont az emberek az AfD-t fogják választani.

Weidel arra biztatott, hogy olvassák el a választási programjukat, hallgassák meg a beszédeiket, egy szabad konzervatív politikát fognak megvalósítani.



Fotó: Tövissi Bence / Index

Leszbikus vagyok, de nem akarok drag queent az iskolába

A családpolitika kapcsán azt mondta, hogy az AfD számára a hagyományos családkép a legfontosabb. Alice Weidel elmondta, hogy egy nővel él együtt, két gyereke van, de ettől még fontos számukra a hagyományos családkép.

Nincs szükség gendermegbízottra, nem szeretnénk, hogy drag queen legyen az iskolában. Azt szeretném, hogy az állam ne avatkozzon bele a családok magánügyeibe.

Elutasította a fiatalik „nemváltását” is.

Orbán erre úgy reagált, hogy látszik is, miért hívták meg az elnököt. „Szerettünk volna látni egy bátor nőt, aki politikai vezetőt és szabadságharcost.” – tette hozzá.

Az időpontról azt mondta, hogy ő minden kancellárjelöltet szívesen fogad, de nagy tolongás nem volt. Vagánynak gondolja, hogy meghívta Alice Weidelt.

Több kérdésre nem is jutott idő, Kovács Zoltán lezárta a sajtótájékoztatót.

„A jövőt Németországban az AfD írja”

A két vezető korábban még nem találkozott egymással, Orbán szóba sem állt az AfD-vel.

„A jövőt Németországban az AfD írja. Megtiszteltetés, hogy Budapestre látogatott Alice Weidel pártelnök” – írta Facebook-oldalán Orbán Viktor.

Today I met the future of Germany. It was an honour to welcome you in Budapest, Chairwoman @Alice_Weidel ! 🇭🇺🇩🇪 pic.twitter.com/Wi7MgK1VJ9 February 12, 2025

(Index - 24 nyomán)