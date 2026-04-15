Magyar Péter szerint Sulyok "megfontolja" a lemondást

Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője lemondásra szólította fel Sulyok Tamás köztársasági elnököt szerdán, kettejük megbeszélésén. Az államfő a Tisza Párt vezetőjének elmondása szerint jelezte: "megfontolja a felvetést".

"Azt kértem tőle, hogy még a magyar jogállam és a demokrácia maradékait őrizze meg azzal, hogy önként távozik a hivatalából, miután megtörténik a kormányváltás, és engem megszavaz az Országgyűlés miniszterelnöknek, és megalakítom a Tisza-kormányt. Elmondtam neki, hogy ha nem távozik önként a hivatalából, akkor élni fogunk a választóktól kapott felhatalmazással, és Alaptörvény-módosítással, illetve a szükséges jogszabályváltoztatásokkal el fogjuk távolítani a hivatalából őt is, és az összes többi bábot, akit az Orbán-rendszer nevezett ki a helyére" - fejtette ki Magyar Péter a megbeszélést követően újságírók előtt.

Megjegyezte: Sulyok Tamás a magyar emberek szemében méltatlan és alkalmatlan arra, hogy a magyar nemzet egységét megtestesítse, hogy a törvények felett őrködjön, valamint hogy erkölcsi mérce, példakép legyen.

Magyar Péter arról számolt be, hogy felvetésére Sulyok Tamás azt mondta, ő is szeretné megőrizni a jogállamot, és "megfontolja" felhozott érveit a távozásával kapcsolatban.

(MTI)