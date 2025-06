Anyaország, Gazdaság :: 2025. június 4. 13:13 ::

A magyarországi akkumulátorgyártók megszenvedték a tavalyi évet - látványos a visszaesés

Az elektromos autók és az akkumulátorok iránti stagnáló európai kereslet a magyarországi akkumulátorgyártók eredményeiben is megmutatkozik: mind a Samsung SDI, mind az SK On Hungary nehéz évet zárt 2024-ben. A gödi Samsung SDI árbevétele negyedével csökkent, és több tízmillió eurós veszteséget könyvelt el, míg az SK On Hungary-nél a nyereségesség romlott. Mindkét vállalatot sújtották a csökkenő exportbevételek, a magas költségek és a kínai gyártók árversenye. Az iparági nehézségek a magyar gazdaság egészére is hatással vannak, hiszen az akkumulátoripar kulcsfontosságú exportágazatnak számít, írja a Portfólió.



Illusztráció: Getty Images

A Samsung SDI Magyarország 2024-es éves beszámolója alapján egyértelmű, hogy a dél-koreai akkumulátorgyártó gödi leányvállalatát súlyosan érintette az európai elektromos autós és akkumulátorpiac visszaesése. A társaság árbevétele drámaian csökkent, a költségszerkezetet nem sikerült kellőképpen igazítani az új környezethez, és a vállalat végül jelentős veszteséggel zárta az évet.

A társaság teljesítménye tükröt tart a magyar gazdaság egészében is érzékelhető akkumulátorpiaci megtorpanásnak, amelyet a KSH külkereskedelmi adatai is világosan jeleznek.

A magyar lítium-akkumulátor-export alakulását az alábbi grafikon szemléletesen mutatja be: egészen 2023 második feléig gyors felfutás jellemezte a kivitelt, amikor az e-autós forradalom először beindult Európában, majd a globális keresletnövekedés lassulásával – ahogy az EU-n belüli vásárlástámogató-programok kifutottak – látványosan csökkent. Az exportérték 2023 közepén tetőzött 1000 millió euró körüli szinten, majd 2024-re meredek csökkenésbe váltott, és az év végére már 400 millió euró alá süllyedt.

A visszaesés pedig látszik a Samsung SDI és az SK On Hungary pénzügyi beszámolóiban megjelenő folyamatokban – forgalomcsökkenés, a profitabilitás romlása vagy stagnálása – nem egyedi, magyar jelenségek, hanem egy rendszerszintű globális trend lenyomatai. Ezt az is táplálta, hogy a kínai szereplők agresszív – az Európai Unió vizsgálatai szerint versenytorzító állami támogatásokkal megtámasztott – árcsökkentésbe kezdtek.

A Samsung SDI látványosan megszenvedte a folyamatokat. A társaság teljes nettó árbevétele 2024-ben 4,43 milliárd euró (1 817,7 milliárd forint) volt, szemben az előző évi 6,04 milliárd euróval. Az árbevétel túlnyomó többsége – 4,41 milliárd euró (1 808,5 milliárd forint) – exportból származott, míg a belföldi értékesítés csupán 15,8 millió eurót (6,5 milliárd forint) tett ki.

2023-hoz képest az exportbevétel 27 százalékkal esett vissza, ami pontosan tükrözi a KSH által mért nemzetgazdasági szintű exportzuhanást az akkumulátorszektorban.

A költségek szerkezetében ugyan történt némi kiigazítás, de a csökkenő árbevételhez képest ez nem bizonyult elégségesnek.

Az anyagjellegű ráfordítások 3,48 milliárd eurót (1 426,1 milliárd forint) tettek ki, ami az előző évhez képest 1,66 milliárd eurós csökkenés, de még így is a teljes árbevétel 79 százalékát elvitte.

Ezzel párhuzamosan a személyi jellegű ráfordítások is emelkedtek mivel az állományi létszám egy év alatt 3358 főről 3866 főre nőtt: ennek költsége 191,3 millió euróra (78,5 milliárd forint) ugrott a megelőző évi 165,3 millió euróról.

A cég értékcsökkenési leírása 695,9 millió euró (285,4 milliárd forint) volt, ami szintén jelentős költségtétel. Az egyéb ráfordítások összege 228,7 millió euróra (93,8 milliárd forint) emelkedett, ezen belül 108,8 millió euró (44,6 milliárd forint) értékvesztésként jelentkezett.

Összességében a vállalat anyag- és egyéb költségei így bőven meghaladták az árbevételt, ami a jövedelmezőség elvesztéséhez vezetett.

A pénzügyi műveletek szintjén is negatív trendek látszódnak. A társaság pénzügyi eredménye -150,7 millió euró (61,8 milliárd forint) lett, szemben az előző évi -118,9 millió euróval. A kamatráfordítások 145,8 millió eurót (59,8 milliárd forint), míg a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 67,5 millió eurót (27,7 milliárd forint) tettek ki.

Mindezek eredményeként a társaság 2024-ben 58,5 millió eurós (24 milliárd forint) adózott veszteséggel zárt, míg egy évvel korábban még 74,6 millió eurós (30,6 milliárd forint) nyereséget ért el.

Igazán fájdalmas lehet a cégnek, hogy az adózás előtti eredmény is negatív volt: 46,3 millió eurós (19 milliárd forintos) mínuszt értek el.

A másik dél-koreai akkumulátorgyártó is rossz évet zárt

A gödi Samsung SDI mellett a komáromi és iváncsai SK On Hungary is komoly visszaesést szenvedett el 2024-ben – derül ki a társaság beszámolójából. Az elektromos járművek európai keresletének csökkenése, az iparági túlkínálat és az elszálló költségek a dél-koreai akkugyártó magyarországi érdekeltségén is mély nyomot hagytak. A cég veszteséges lett, exportja jelentősen visszaesett.

Az SK On Hungary nettó árbevétele 2024-ben 985 millió dollár volt, ami enyhe csökkenést jelent a 2023-as 1,14 milliárd dolláros (780 milliárd forintos) értékhez képest.

A visszaesés ugyan nem olyan drámai, mint a Samsung SDI esetében, de a forgalom csökkenése itt is jól mutatja a kereslet szűkülését, főként úgy, hogy 2024-ban már a komáromi mellett az iváncsai egységben is megindult a termelés.

A cég exportja továbbra is domináns: 1,85 milliárd dollár (728,2 milliárd forint), míg a belföldi értékesítés – ami főként a hulladékértékesítést jelenti – csupán 18,3 millió dollár (7,2 milliárd forint) volt.

Az SK On Hungary teljes anyagjellegű 811,3 millió dollár volt, míg 2023-ban 1,1 milliárd dollárt tett ki. Emellett a személyi jellegű ráfordítások 93,14 millió dollárt (36 milliárd forint) tettek ki, ami szintén növekedés az előző évi 67,9 millió dollárhoz képest.

A vállalat átlagos állományi létszáma 2024-ben 2700 fő volt.

Az értékcsökkenés 118,4 millió dollár (nagyjából 55 milliárd forint) volt az előző évi 55,85 millióhoz képest. Bár az SK On Hungary árbevétele csökkent, és a költségek magas szinten mozogtak, a társaság 2024-ben mégis pozitív eredményt ért el: az átfogó eredmény 21,5 millió dollár (közel 7,8 milliárd forint) lett, de jelentősen csökkent a 2023-as 33,9 millióhoz képest.

A pénzügyi eredmény is negatív: a bevételekből kivonva a ráfordításokat egy 53,1 millió dolláros veszteség látszik tavalyról, miközben ez az azt megelőző évben még 18 millió dollárnyi pluszt adott a cég működéséhez.

Az SK On eredményességét részben az magyarázza, hogy a pénzügyi műveletek negatív hatásait sikerült ellensúlyozni működési szinten, és a cég jobban tudott alkalmazkodni a csökkenő kereslethez és árversenyhez.

A társaság jelentős kölcsönállománnyal dolgozik, ami az építés és kapacitásbővítés finanszírozásának öröksége. A hosszú lejáratú kötelezettségeknél egy több mint 1,56 milliárd dolláros tétel található, ami tartósan magasan tartja a pénzügyi költségeket – bár 2023-hoz ez érdemben csökkent 1,97 milliárdról.

Az SK On Hungary teljesítménye – csakúgy, mint a Samsung SDI-é – világos képet fest arról, hogyan hatott a keresletcsökkenés és a – főleg a kínai gyártók által támasztott – árverseny a magyarországi akkumulátoriparra. Az export árbevétele jelentősen mérséklődött, a költségek azonban csak kis mértékben követték ezt a trendet, így a vállalat üzemi és pénzügyi szinten is komoly veszteségeket szenvedett el.