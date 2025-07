Anyaország :: 2025. július 21. 11:11 ::

Elfogták Hanót, aki túlterheléses támadásokkal bénított le több ballib hírportált, és külföldi célpontot is támadott

Elfogták az online térben Hano néven futó budapesti férfit, aki túlterheléses támadásokkal bénított le több magyar hírportált, és külföldi célpontot is támadott - tudatta a rendőrség hétfőn a honlapján.

A közlemény szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés elleni főosztályának felderítő osztálya azonosította a férfit, aki az eljárás adatai szerint 2023 áprilisától a Media1.hu és a vipcast.hu weboldalát ismétlődő túlterheléses támadásokkal tette időszakosan elérhetetlenné. A szakaszos, de tartósan fennálló támadások 2024-ben folytatódtak, a vizsgálat kiderítette, hogy a támadó célzottan és előre megtervezetten dolgozott.

A hozzáférési naplók elemzésével és hálózati forgalom vizsgálatával sikerült megállapítani, hogy az elkövető úgynevezett "bér-DDoS" szolgáltatásokat vett igénybe, és a támadások paraméterezéséhez online eszközöket használt. Online identitása Hano név alatt futott, amit a támadások során a szolgáltatói felületeken is használt személyeskedő üzenetek kíséretében.

A támadó más hírportálokat - köztük a HVG, 444, 24.hu, Telex, Ellenszél.hu - is célba vett, valamint támadta a bécsi székhelyű International Press Institute (IPI.media) weboldalát is. A magyar hatóságok az osztrák hatóságokkal is felvették a kapcsolatot.

A technikai elemzés során digitális nyomai és álprofiljai alapján sikerült azonosítani a 23 éves budapesti férfit. Július 9-én házkutatást tartottak, amelynek során több informatikai eszközt foglaltak le, és olyan bizonyítékokat találtak, amelyek egyértelműen bűncselekmények elkövetésére utaltak.

A gyanúsítottat információs rendszer vagy adat megsértése miatt hallgatták ki, szabadlábon védekezhet, a digitális bizonyítékok vizsgálata folytatódik - közölték a Police.hu oldalon.

(MTI)