A légynek nem tudott volna ártani Ekszöszájzbúk Ferike, de a zárkatársa megfojtása még belefért

Megfojthatta zárkatársát a börtönben az "Ekszöszájzbúk Ferike" néven elhíresült férfi, aki 21 évvel ezelőtt szerepelt a Napló című műsorban egy azóta mémmé vált "ördögűzés" alanyaként - írta meg a Blikk "alig" egy héttel a Magyar Jelen ezt feltáró cikke után.

"Az idei évben a zárkatárs sérelmére elkövetett emberölés gyanúja miatt egy nyomozás van folyamatban a Budapesti Rendőr-főkapitányságon. Az eset a Budapesti Fegyház és Börtön egyik zárkájában ez év március 7-én, az esti órákban történt, a gyanúsított egy 33 éves fogvatartott" - nyilakozta a bulvárlapnak dr. Gasz Péter, a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője.

A Blikk úgy tudja, a cigány egy olyan zárkában fojtotta meg a rabtársát, ahol több elítélt is tartózkodott. A konkrét ügy kapcsán a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságát is megkeresték, ám onnan azt a választ kapták, hogy az ügyben jelenleg is folyamatban van az eljárás, további részleteket így nem áll módjukban közölni.

A Blikk szerint "ekszöszájzbúk Ferike" családja mára elhagyta korábbi lakóhelyét, Felsőnyéket. A 33 éves cigány apja már korábban meghalt, az anyja pedig az egyik környező településen él.

"Sajnos a démonűzés után az apjuk elvitette a gyerekeket állami gondozásba. Onnan többször megszökött, és balhéba is keveredett Ferike. Felnőttként hazajött, dolgozott is egy időben, de már 14 éve, hogy börtönbe került" - nyilatkozta az anya.



A kiscsaládban mindenki ártatlan, de valahogy Ferike testvére is börtönben ül (fotó: Fuszek Gábor)

Az anya nemrégiben látogatást is tett gyermekénél az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben. A nő a Blikktől tudta meg, hogy mivel gyanúsítják a 33 éves Ferikét.

"A fiam élet-halál között lebeg. Kanalat, drótot, pengét nyelt le, hogy végezzen magával, de még időben megműtötték, így túlélte. Sajnos nem jók a kilátásai, haldoklik. A találkozásunkkor ki sem tudta nyitni a szemét, csak a hangomról ismert fel. Pedig jövőre szabadult volna. Egyébként sosem volt agresszív, a légynek sem tudott volna ártani. Nekem már nincsen senki másom, a kisebbik fiam is börtönbe került" - mondta a 75 éves asszony.

Egyébként Végh József kriminálpszichológus – aki személyesen is találkozott Ferikével – úgy értékelte a végrehajtott "szeánszokat", hogy a szülők üzleti megfontolásból taníthatták a gyereket a hülyeségre. "A gyermek azt hitte, nem vettem észre, de kavicsokat kapkodott be, amiket kiköpve állította, hogy a gyomrából kerültek elő" – mondta a szakértő.