Megjelent a személysérüléssel járó közúti balesetek térképes vizualizációja

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közzétette a 2019-2024 közötti időszak személysérüléses közúti közlekedési baleseteinek vizualizációját. Az interaktív felület megjeleníti a közlekedésbiztonság hosszú távú trendjeit, a balesetek eloszlását a hét napjai, valamint az év hónapjai és hetei szerint, továbbá a baleseti gócpontokat és a legveszélyesebb útszakaszokat.

A KSH azt közölte az MTI-vel, hogy a felületen elérhető szűrők lehetővé teszik az adatok egyéni igények szerinti csoportosítását a baleset éve, a sérülés súlyossága (könnyű, súlyos vagy halálos kimenetelű), valamint az okozó jármű típusa (személygépkocsi, motorkerékpár) szerint.

A felhasználók érdeklődésüknek megfelelően célzott kutatásokat, részletesebb elemzéseket is végezhetnek, és feltárhatják az adatok térbeli és időbeli összefüggéseit - írták, hozzátéve, hogy az interaktív vizualizáció a hagyományos táblázatos formátumnál átláthatóbb és közérthetőbb módon nyújt betekintést az adatokba.

Közölték azt is, hogy az Európai Unióban (EU) 2011-ben jóváhagyott második Fehér Könyv hosszú távú közlekedésbiztonsági célja a Vision Zero, amelynek lényege, hogy a közúti balesetek halálos áldozatainak és súlyos sérültjeinek száma 2050-re a nullához közelítsen az EU területén.

Az uniós és a magyar célkitűzés - a "Mindenkit hazavárnak" program - egyaránt rávilágít a kérdést vizsgáló szakstatisztika fontosságára - tették hozzá.

A KSH arra törekszik, hogy a közzétett statisztikai adatok ne csupán pontosak és megbízhatók, hanem a szélesebb felhasználói kör számára is könnyen hozzáférhetők és befogadhatók legyenek.