Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. augusztus 18. 13:30 ::

Jegyvizsgálót szúrt vállon egy visszaeső erőforrás Győrben

A Győri Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt emelt vádat egy férfival szemben, amiért fenyegette egy nemzetközi vonat jegyvizsgálóit, majd egyiküket vállon is szúrta.

A vádirati tényállás szerint a jelenleg 26 éves férfi tavaly februárban egy Németországba tartó vonaton utazott, jegy nélkül. A jegyvizsgáló és a vezető jegyvizsgáló Győrben a vonat elhagyására szólította őt fel, mivel nem volt hajlandó vásárolni menetjegyet.

A férfi a közfeladatot ellátó személyekkel szemben támadólag lépett fel, fenyegette őket, hol visszaszállt a vonatra, hol újra a peronra lépett, a vonat késését okozva ezzel.

Miközben a peronon az egyik jegyvizsgáló dokumentációt töltött ki az esettel összefüggésben, a férfi egy hirtelen mozdulattal egy éles tárggyal vállon szúrta őt.

A férfival mint visszaesőnek minősülő személlyel szemben benyújtott vádiratában az ügyészség szabadságvesztés kiszabására tett indítványt.

Az ügyben az érdemi döntést várhatóan a Győri Járásbíróság fogja meghozni.