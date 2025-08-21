Elcsatolt részek, Háború :: 2025. augusztus 21. 10:47 ::

Rakétatámadás érte Munkács városát, káros anyagok szabadulhattak fel

Munkács Városi Tanácsa közösségi oldalán osztotta meg, hogy szerdáról csütörtökre virradó éjjel támadás érte a város egy vállalkozásának területét. A helyszínre kiérkeztek a mentőszolgálatok. Arra kérik a lakosságot, hogy őrizzék meg a nyugalmukat, és ne terjesszenek felvételeket a helyszínről.

támadásban tizenkét ember sérült meg, ebből tízet a mentőszolgálat vitt kórházba, kettő pedig önállóan érkezett. Öt ember a Szent Márton kórházban fog kezelést kapni, egy másik beteget azonban átszállították a megyei kórházba. Mint írják, minden érintett állapota stabil.

A Kárpátalja.ma beszámolója szerint Kárpátalján két óra negyvenkilenc perckor légiriadót hirdettek a rakétatámadás veszélye miatt.

A Kárpáti Igaz Szó lapigazgatója, Dunda György Facebook-oldalán szintén megosztotta a történteket, mint írja, a helyi hatóságok arra szólították fel a munkácsi lakosokat, hogy zárják be az ablakokat, és lehetőség szerint ne menjenek az utcára. Az újságíró állítja, hogy „vélhetőleg az egészségre káros anyagok szabadulhattak fel a robbanás következtében”. Helyi információi szerint a Flex elektronikai üzemet és raktárait érte a légitámadás.

Frissítés: ukrán légierő: súlyos orosz légitámadás érte Ukrajnát

Az orosz hadsereg több mint hatszáz rakétát és drónt vetett be ukrajnai célpontok ellen csütörtökre virradóra, az eddigi adatok szerint egy ember meghalt, sokan megsebesültek, és komoly anyagi károk keletkeztek - közölték katonai és helyhatósági forrásokra hivatkozva ukrán hírügynökségek és hírportálok.

A légierő parancsnokságának csütörtök reggeli Telegram-jelentése szerint az elmúlt éjjel az orosz hadsereg 40 különböző típusú rakétával és 574 csapásmérő, illetve álcadrónnal támadt ukrajnai célpontokat. A légvédelemnek 31 rakétát és 546 drónt sikerült megsemmisítenie, illetve eltérítenie eredeti pályájáról. Tizenegy helyen értek célt a támadó eszközök, három helyen pedig lezuhanó roncsok okoztak károkat.

Munkácson két rakéta csapódott be egy iparvállalat területére - közölték országos és Kárpátalja megyei hírportálok a helyi önkormányzat, Miroszlav Bileckij megyei katonai kormányzó és a katasztrófavédelem közösségi platformokon megosztott információi alapján. A legfrissebb rendőrségi jelentés szerint 15 ember megsebesült a támadásban, kettejük állapota súlyos.

Andrij Szibiha külügyminisztert idézve az Interfax Ukrajina hírügynökség jelentette, hogy a munkácsi üzem egy amerikai tőkével elektronikai termékeket gyártó vállalat. Ez teljes egészében polgári objektum, semmi köze a védelmi iparhoz vagy a hadsereghez - tette hozzá. Ez nem az első eset, hogy orosz támadás ér amerikai vállalatot Ukrajnában, ugyanis az év elején a Boeing kijevi irodáit érte légicsapás - emlékeztetett az ukrán külügyminiszter. A szerda éjszakai támadások azt is bizonyítják, hogy sürgősen meg kell erősíteni Ukrajna légvédelmét további rendszerekkel és elfogó rakétákkal - összegezte Szibiha.

Az elektronikai üzemben mintegy hétezer négyzetméteren keletkezett tűz és sűrű füst, és emiatt a hatóságok felszólították a városban és környékén élőket, hogy zárják be lakásuk ablakait, és csak indokolt esetben menjenek ki az utcára.

Az egy haláleset Nyugat-Ukrajna legnagyobb városában, Lvivben történt, hárman pedig megsebesültek ott az éjszakai légitámadásban - közölte az Ukrajinszka pravda hírportál Makszim Kozickij megyei katonai kormányzó és a katasztrófavédelem Telegram-bejegyzéseire hivatkozva. Huszonhat lakóház, egy óvoda- és egy bírósági épület, valamint egy ipari épület megrongálódott, tizenegy lakásból ki kellett költöztetni a lakókat - közölte a megyevezető.

(Index - MTI)