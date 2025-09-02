Anyaország, Extra :: 2025. szeptember 2. 09:29 ::

Ráhelék nem vesztegetik az időt New Yorkban: első útjuk egy izraeli étterembe vezetett

New Yorkban, egy Miznon nevű izraeli étteremben fotózták le Tiborcz Istvánt és Orbán Ráhelt, akik nemrég az Egyesült Államokba költöztek. A Telex olvasója - aki jó Telex-olvasóként ugyanott falatozgatott - képeket is készített a falafelező családról:

A lap szerint a Miznon egy viszonylag olcsó izraeli étterem a New York-i Chelsea Marketen, egy falafel burger például 16 dollárba, azaz kb. 5300 forintba kerül, emellett házhozszállítást is vállalnak.

A Válasz Online még júliusban derítette ki, hogy Orbán Ráhel és Tiborcz István az előzőhöz hasonlóan a 2026-os parlamenti választás előtt is tervezik, hogy elköltöznek az országból, ám ezúttal New York lehet az úticél.

A család augusztus végén hagyta el Magyarországot.

(24 nyomán)

