Anyaország :: 2025. szeptember 23. 21:28 ::

Újra kilúgozták a Mi Hazánk javaslatát: egyetlen érdemi pontot nyújtott be a Fidesz a digitális gyerekvédelemben

A gyermekek digitális eszközök káros hatásai elleni védelméről szóló kormánypárti javaslat arra kötelezné az okoseszközök - például telefonok, laptopok és játékkonzolok - forgalmazóit, hogy az értékesítés során jól látható helyen tegyék közzé, hogy ezen eszközök használata 6 éves korig nem ajánlott. A javaslat általános vitáját kedden folytatta le az Országgyűlés.

A kormány támogatja a javaslatot

Koncz Zsófia államtitkár a kormány támogatásáról biztosította az indítványt. Felsorolta a kabinet 2010 óta bevezetett családtámogatási intézkedéseit, és hangsúlyozta, hogy a kormány kiemelten fontosnak tartja a gyermekek digitális védelmét. Úgy vélte, hogy a javaslat mérföldkő lesz ezen a téren.

Fidesz: nagyobb figyelmet kell fordítani a gyerekek digitális veszélyekkel szembeni védelmére

Selmeczi Gabriella, a Fidesz vezérszónoka arról beszélt: a digitalizáció "ránk rúgta az ajtót", az okostelefonok 2010-es megjelenése óta egy új információs korszak kezdődött, hónapról hónapra fejlődnek a szolgáltatások, könnyebb lett az információhoz való hozzáférés és az ügyintézés, azonban eközben nagyobb figyelmet kell fordítani a gyerekek digitális veszélyekkel szembeni védelmére. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kutatások szerint a túlzott képernyőhasználat veszélyt jelent gyerekek testi, lelki és szociális fejlődésére.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy kizárólag normatív szabályokkal nem lehet megoldani ezt a problémát, nem lehet jogszabályokkal kikapcsolni az okostelefonokat, a megoldás a családon belül keresendő, a szülőket kell támogatni, segíteni, hogy legyenek eszközeik, információik a felelős döntésekhez.

Pozitív példaként említette a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság digitális felvilágosító programjait és Bethesda Gyermekkórház Mozdulj rá a valóságra! című, képernyőidő-csökkentő programját.

Hangsúlyozta, a törvényjavaslat célja nem a szülők hibáztatása vagy lelkiismeretfurdalás keltése: szeretnének olyan kapaszkodót adni a szülőknek, ami rávilágít a veszélyekre.

A fideszes képviselő köszönetet mondott a Dúró Dórának (Mi Hazánk), aki "szintén javaslatokat fogalmazott meg az ügyben". (Pontosabban az ő javaslatát nyúlták le, majd nyújtották be megcsonkítva - a szerk.)

DK: a javaslat látszatintézkedés

Gy. Németh Erzsébet, a DK vezérszónoka helyes iránynak nevezte, hogy meg kell védeni a gyerekeket a digitális eszközök veszélyeitől, amelyek sokszor beláthatatlan és visszafordíthatatlan hatással vannak a legkisebbekre. Szerinte azonban egy figyelmeztető felirat elhelyezése az okoseszközökön elégtelen lépés, csak látszatintézkedés, sokkal hatásosabb lenne, ha a digitális eszközöket applikáció telepítésével korlátoznák a gyerekek számára.

Szülői tájékoztató programokat és a gyerekeknek szóló reklámok korlátozását is javasolta.

A gyermekvédelemmel kapcsolatban kitért a kegyelmi botrányra, és a Szőlő utcai javítóinézet ügyére, és jelezte, hogy ez utóbbi esetében a DK vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi.

Az elnöklő Jakab István a képviselőt figyelmeztette, hogy maradjon a törvényjavaslat témájánál.

KDNP: égető kérdést rendez a javaslat

Ki állította, hogy ez a törvény mindent megold a gyermekvédelemben? - reagált az előtte szóló szavaira felszólalása elején Nacsa Lőrinc (KDNP), majd kijelentette: égető kérdést rendez a javaslat.

Azt kérte számon az ellenzéken, hogy nem szavazták meg a korábbi évek e területen meghozott döntéseit; az ellenzéki képviselők nem támogatták a pedofilok nyilvántartásba vételét, az ilyen cselekmények büntetési tételeinek szigorítását vagy azt, hogy mondják ki az ilyen cselekmények elévülhetetlenségét.

Kiemelte: a túlzott képernyőhasználat pszichés és fizikai problémákat okoz, károsíthatja a gyermekek, különösen a legkisebbek idegrendszeri, szociális, társas kapcsolati és érzelmi fejlődését, ezért további törvényi védelem szükséges.

A szülőket ne próbáljuk megóvni a saját felelősségüktől! - szólított fel a képviselő, hangsúlyozva, a nevelés elsősorban az ő feladatuk, így elsősorban nekik kell eldönteniük, hány éves kortól és milyen szűrőprogramok védelme mellett adnak digitális eszközöket gyermekük kezébe. Kiemelte: a jó döntéshozatal érdekében a családokat kell megerősíteni, támogatni.

Jobbik: túl lassú a jogalkotás

A technológia forradalmi sebességű változását nem lehet csak törvényhozási eszközökkel lekövetni, ezért ennél gyorsabban reagáló, hatósági szintű szabályozásra van szükség - értékelt a Jobbik képviselője, Z. Kárpát Dániel. Arról beszélt: kábítószerként működik a világban elharapózott "technooptimista őrület", s eközben képernyőfüggő, "digitális drogos" felnőttektől várják, hogy megtanítják a megfelelő használatot a gyerekeknek.

Mindannyian áldozatai vagyunk annak a digitális áradatnak, amivel szemben a fegyvereink gyengék - jelentette ki a jobbikos politikus, hangsúlyozva, a gyermekek a legvédtelenebbek. Jelezte: egyetért a család felelősségének elvével, de felhívta a figyelmet az áldozathibáztatás veszélyeire.

A digitális őrületnek gátat kell szabni - tette hozzá Z. Kárpát Dániel, azt hangsúlyozva, hogy minél korábban találkozik a gyerek a közösségi médiával, annál erősebbek lesznek e platformok negatív lélektani hatásai, ezért vannak szakemberek, akik 14 vagy 16 év alatti gyerekek esetében ellenzik ezt a tevékenységet.

Mi Hazánk: a kormány hozzájárul ahhoz, hogy a fiataloknak képernyőalapú gyermekkoruk legyen

Dúró Dóra, a Mi Hazánk vezérszónoka szerint gyáva, szánalmas a javaslat, és nem fogja megállítani az évek óta tartó szakadékba zuhanást.

Azt is mondta: a kormány számos intézkedésével hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekeknek telefonalapú gyermekkoruk legyen, aminek következményeként fizikailag és mentálisan is beteg felnőttek lesznek. Példaként említette a 7. osztályosok magyar nyelv munkafüzetének borítóját, amelyen fiatalok a szabadban padokon ülve "kütyüznek".

Hangsúlyozta: a fiataloknak játékalapú gyermekkor után van esélyük egészséges felnőttekké válni.

Dúró Dóra ugyancsak kritikával illette, hogy miközben a Bethesda Gyermekkórház ajánlása szerint a gyermekeknek 14 éves korukig nem kellene, hogy digitális eszközük legyen, Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos azzal "dicsekszik", hogy a kormány csaknem hatszázezer "képernyőt osztott ki" 12 éves gyermekeknek. Balatoni Katalin a tankönyvek digitális formában való elérhetőségét is eredményként értékeli, pedig a Yale Egyetem kutatása kimutatta, hogy 11-33 százalékkal kevesebb marad meg a diák fejében, ha digitálisan olvassa ugyanazt a tananyagot.

Dúró Dóra felhívta a figyelmet a mesterséges intelligencia alapú társak veszélyeire is; ez a technológia még a közösségi médiánál is jobban elmagányosítja a fiatalokat. A képviselő egy a 13 éves amerikaiak körében végzett kutatásra hivatkozva ismertette, a megkérdezett fiatalok egyharmada mondta, hogy szívesebben beszélget a mesterséges intelligencia alapú társával, mint bármelyik élő kortársával.

Független: jó irány a korhatáralapú tiltás

Kanász-Nagy Máté független képviselő szerint egyértelmű, hogy a jelenlegi edukációs, felvilágosító programok nem elegendőek, és kormányzati feladat a futó programok megvizsgálása, hogy miként lehet hatékonyabbá tenni ezeket.

Meglátása szerint van szerepe a tiltásnak, a korlátozásnak, és jó, ha ebben "szigorúak, ha úgy tetszik, konzervatívak vagyunk". Megjegyezte: ő is fogalmazott meg javaslatot különböző videómegosztó oldalakhoz, applikációkhoz, például a TikTokhoz hozzáférés életkori korlátozásáról.

Kormány: a javaslat a folytatása a mobiltelefonok iskolából való kitiltásának

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára az elhangzottakra reagálva jelezte, a kormány fontos döntést hozott, amikor kitiltotta a mobiltelefonokat az iskolákból, és az ellenzéki pártok nem támogatták a döntést, a DK még tüntetett is ellene. A jelenleg tárgyalt javaslat e döntés folytatása.

Fontosnak nevezte a vitát, és jelezte, a törvényjavaslat megalapozza, hogy a kormány még nagyobb lendülettel tudjon elindítani egy figyelemfelhívó kampányt.

Fidesz: új veszélyek fenyegetik a gyermekek egészséges fejlődését

Mátrai Márta (Fidesz) azt mondta, a javaslat arra figyelmeztet, hogy új veszélyek fenyegetik a gyermekek egészséges fejlődését. Az okostelefonok, a játékkonzolok szinte észrevétlenül férkőztek be a családok életébe, hétköznapjaiba - tette hozzá. Kutatások igazolják, hogy a megfelelő életkor előtti használatuk veszélyezteti a gyermekek testi, lelki, szellemi egészségét, a korai és túlzott képernyőhasználat rongálja a családi kötelékeket - sorolta aggodalmait.

A politikus rámutatott, hogy az indítványban a jogalkotó kimondja, a forgalmazó a digitális eszközök értékesítése során köteles jól látható helyen közzétenni a "6 éves korig használata nem ajánlott!" szöveget.

A felszólaló figyelmeztetett, hogy a túlzott képernyőhasználat akár az úgynevezett virtuális autizmust is elősegítheti. Mátrai Márta arra is kitért: a digitális világban született gyermekek esetében előfordul, hogy 3 éves korig nem beszélnek, így megjelenik az úgynevezett néma generáció.

A szakemberek szerint a digitális helyett a kézzelfogható, megérinthető világot, a személyes kapcsolatokat kellene előtérbe helyezni - jelentette ki.

DK: a javaslat csak egy látszatintézkedés

Földi Judit (DK) egyetértett azzal, hogy a digitális eszközök befolyásolják a gyermekek alvását, érzelmi fejlődését, társas kapcsolatait. Túl korai és túlzott használatuk pedig rövid idő alatt függőséget okoz - tette hozzá.

Az államnak kötelessége lenne, hogy határozott intézkedéseket hozzon a gyermekek védelme érdekében, de a javaslat csak egy látszatintézkedés, mert a kormány a szülőkre és a kereskedőkre tolja a felelősséget - jelentette ki. Egy figyelmeztető felirat nem fogja megvédeni a gyermekeket, nem csökkenti a képernyő előtt töltött órák számát - érvelt.

A problémák közé sorolta, hogy elvárják a gyermekektől: 6 éves korig ne használják ezeket az eszközöket, 6 éves korban azonban az iskolai KRÉTA rákényszeríti a gyermekeket, hogy a telefonjukon olvassák el a házi feladatukat.

Mi Hazánk: tévhit, hogy ezek az eszközök javítják a tanulást

Dúró Dóra (Mi Hazánk) tévhitnek nevezte, hogy ezek az eszközök javítják a tanulást, valamint azt is, hogy a képernyőhasználat csak rossz tartalom esetén káros. Az is tévhit, hogy az online világ veszélyei kezelhetőek technológiai megoldásokkal, ahogy az is, hogy a gyermekek digitális kompetenciái azáltal fejlődnek, hogy okoseszközeik vannak - mondta.

A gyermekeket nem lehet megtanítani a tudatos használatra - szögezte le.

Nagyon sok "sarlatán" található a területen, rengeteg olyan ember jár be az iskolákba előadásokat tartani, aki nem az igazat mondja - emelte ki. Fontosnak nevezte a klinikai háttér kiépítését, hangsúlyozva, hogy tizenéves korban ezeknek az eszközöknek a használata függőséghez vezet.

Fidesz: a parlamentben és a kormányban is megvan a jó szándék

Selmeczi Gabriella (Fidesz) köszönetet mondott az értékes hozzászólásokért és javaslatokért - kivéve a DK felszólalásáért -, összefoglalásként pedig kijelentette: a digitális térből valóban veszélyek leselkednek a gyermekekre.

Megjegyezte, az egészségügyi államtitkár is dolgozik a probléma megoldásán.

Az egyes számú felelős a szülő, de rögtön utána következik a törvényhozás, majd a jogszabályok végrehajtásáért felelős kormány - szögezte le, kiemelve: mind a parlamentben, mind a kormányban megvan a jó szándék arra, hogy a gyermekek védelmét tovább erősítsék.

Zárszó

Zárszavában Hollik István köszönetet mondott a konstruktív hozzászólásokért, kifogásolta azonban a DK által megismételt "gyalázatos vádakat".

Megköszönve Z. Kárpát Dániel támogatását, hangsúlyozta: a digitális kapitalizmus korát éljük, amelyben a digitális szuverenitás is kérdésessé vált, a kormány hozzáállását pedig techrealistának nevezte.

Dúró Dóra felszólalására reagálva sem kérdőjelezte meg annak jó szándékát, kiemelte azonban, hogy az abban megfogalmazott kritikák nem állják ki a valóság próbáját. Visszautasította például, hogy a kormány telefonalapú gyermekkort építene, hangsúlyozva, hogy erre a képviselő sem tudott valódi bizonyítékot hozni.

Egyetértett ellenben Kanász-Nagy Mátéval abban, hogy nagyon sok szülőhöz még mindig nem értek el a digitális eszközök jelentette kockázatokról szóló információk. Pedig a legfontosabb a szülők felvilágosítása - mutatott rá.

A védőnői oktatásnak részét képezi a digitális gyermekvédelem - emlékeztetett, hozzátéve: ennek ellenére az információ valóban nem jut el mindenhová, ezért kormányzati tájékoztatási kampány indul.

Magyarországnak csak akkor lesz jövője, ha a gyermekeinket megóvjuk - összegzett Hollik István.

(MTI nyomán)