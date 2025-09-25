Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. szeptember 25. 13:20 ::

Schiffer a "Zsolti bácsi-ügyről": ezt a mocskot a Fidesz főzte, de mindannyian esszük

A Közelkép friss adásában Gavra Gábor és Schiffer András a „Zsolti bácsi”-üggyel kapcsolatban a rohamosan süllyedő magyar közélet mélyébe vetette magát.



Miközben a Fidesz és az „elhalálozott ellenzéki pártok” a hergeléssel voltak elfoglalva, az emberek hétköznapi életéről szóló témát egyedül Toroczkai László vetett fel, amikor azt kezdeményezte , hogy a közműtartozásokat ársapkával lássák el – mutat rá Schiffer András.

A Semjén Zsoltot ért „Zsolti bácsis” vádakat „útszéli gyalázatos pletykálkodásnak” tartja, amelyre a név szerint megszólított politikusnak muszáj volt válaszolnia, így nem ért egyet azzal, hogy felszólalásával „magára húzta” volna az ügyet. Úgy véli, a miniszterelnök-helyettes beszéde „nem a Karmelita boszorkánykonyhájában előre kifőzött gyógyszöveg” volt, hanem őszinte felháborodás szülte kifakadás.

Ugyanakkor úgy véli, „ezt a mocskot, amit most látunk” a „Fidesz rántotta magára” akkor, amikor 2021-ben a pedofilellenes törvényjavaslatba az utolsó pillanatban „homofób tételeket erőszakolt bele”. Így a tervezetet az ellenzék nagy része nem szavazta meg, ezzel a kormány választási kampánymegfontolásból „megcsáklyázta” a pedofilellenes fellépés nemzeti minimummá válását.

– Ők főzték, de mindannyian esszük – fogalmaz Schiffer András.

Úgy gondolja, mindegy, mit gondolunk az ellenzéki politikusokról, az ő hergelő akcióikról, „a felelősség a hatalmon levők kezében van”.

Szerinte Orbán Viktor megnyerheti a következő választásokat azzal a logikával, hogy „vagyunk mi, és van a hazátlan ellenség velünk szemben”, beleértve ebbe a Mi Hazánktól a „NER-szökevényeken” át a DK-ig mindenkit. „Ám egy országot így kormányozni nem lehet, ez előbb-utóbb polgárháborúhoz fog vezetni” – figyelmeztet Schiffer.

(Index nyomán)