Majácska mosolyogva szégyellte a bögyörőjét, végül egy szál bilincsben történt meg a szakszerű átvizsgálás

Nem zajlottak problémamentesen az antifa támadások vádlottjának, Maja Truxnak keddi tárgyalását követő percei, ugyanis a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának (BvOP) közleménye szerint széles mosolyából, magatartásából arra lehetett következtetni, hogy szándékosan provokálta a felügyelőket, írja az Index.

A közlemény szerint látogatót fogadott a fogvatartott szeptember 23-án a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet épületében, amelyet követően – a jogszabályok által előírt, rendszeres biztonsági ellenőrzés keretében – a felügyelet angolul, később anyanyelvén, németül is kérte, hogy ruházatát vegye le, és vesse alá magát a személy- és ruházatvizsgálatnak. A fogvatartott azonban megtagadta a kérés teljesítését, és passzívan ellenszegült. Ezt követően újfent az anyanyelvén tájékoztatták, hogy kötelessége végrehajtani a kapott utasításokat, ellenkező esetben a törvényi figyelmeztetést követően testi kényszert kell alkalmazniuk, de a fogvatartott továbbra sem volt együttműködő.

Az intézkedés alatt a fogvatartott mindvégig mosolygott, magatartásából arra lehetett következtetni, hogy szándékosan provokálta ilyen módon a felügyeletet.

Az ellenszegülés megszüntetése érdekében munkatársaink testi kényszert és bilincset alkalmaztak, majd a fogvatartott átvizsgálása a büntetés-végrehajtási orvos jelenlétében megtörtént. Az intézkedés arányos, jogszerű és szakszerű volt, amely során senki sem sérült meg.

A fogvatartott ellen fegyelmi eljárást indított a büntetés-végrehajtási intézet, és az eseményről a törvényességi felügyeletet ellátó bv. ügyészt, valamint a rendelkezési jogkört gyakorló Fővárosi Törvényszéket tájékoztatta.

Hozzáteszik, a biztonsági ellenőrzés egy rendszeresen alkalmazott intézkedés a börtönökben, célja a büntetés-végrehajtási intézet biztonságának fenntartása: tiltott tárgyak felkutatása, rendkívüli események megelőzése, valamint a fogvatartás rendjét vagy biztonságát veszélyeztető cselekmények megakadályozása. Az intézkedés során mindig biztosított, hogy a fogvatartottat ne érje megalázó bánásmód, és az eljárás során azonos nemű személy végezze a szükséges átvizsgálást. Kérdés, hogy a magát nőnek képzelő, de nyilvánvalóan férfi Majácska esetében ez milyen nemű személyt jelentett...