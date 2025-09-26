Anyaország :: 2025. szeptember 26. 22:35 ::

"Gyilkos propaganda" miatt tüntetett Hódmezővásárhelyen - MZP és Fegyőr közreműködésével

Péntek délután Hódmezővásárhelyen tüntettek Lázár János ellen. A „STOP LÁZÁR!” névre keresztelt megmozdulást vásárhelyi magánszemélyek és civilek szervezték a Promenad24 és a Rádió7 épülete elé, hogy a nemrég elhunyt Szabó Zsolt rendőrkapitányra emlékezzenek, és tiltakoznak a lejárató politikai tartalmak ellen - írja a 24.

Korábban Márki-Zay Péter polgármester, aki maga is felszólalt a tüntetésen, a Promenad24 portál lejárató cikkét hozta összefüggésbe a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány öngyilkosságával. A rendőrség elé múlt hétvégén gyertyás megemlékezést szervezett, erről készült videónkat itt nézhetik meg.

A rendezvényen Fekete-Győr András, a Momentum politikusa, volt elnöke is beszédet mondott, melyben elmondta, hogy „úgy tűnik a propaganda már ölni is tud”. A propaganda szerinte már köztiszteletben álló, hivatástudatból szolgáló magyar embereket is célba tesz, és amikor meghal valaki, gyáván széttárják a kezüket. Felidézte, hogy Lázár tegnap az újságíróknak nyilatkozva azt mondta, reméli, hogy a rendőrségben senki sem olyan gyenge, hogy egy újságcikk hatására véget vessen az életének, ugyanakkor együttérzését fejezte ki a pedofíliával bizonyítékok nélkül hírbe hozott Semjén Zsolt felé.

Márki-Zay beszédében megismételte, hogy a lejáratás áldozata lett a rendőrkapitány. Nincs az az erős ember, akit ne viselne meg egy ilyen lejáratás, jelentette ki, hozzátéve, hogy idő kérdése volt, hogy hasonló tragédia történjen. Márki-Zay szerint hazudik Lázár, amikor arról beszél, hogy semmi köze a Promenádhoz, hiszen az ő érdekében és jóváhagyásával írnak lejárató anyagokat évek óta a miniszter politikai ellenfeleiről. Azt is hazugságnak tartja, hogy Szabó Zsolt halálának nem volt semmi köze ahhoz, hogy öt nappal az öngyilkossága előtt mocskolódó lejárató anyag jelent meg róla. A lejárató cikk egy selyemzsinór volt Lázár Jánostól, mondta a polgármester, aki szerint nem szabad alulértékelni ennek a hatását egy olyan emberre, aki úgy érezhette, elfogyott mögüle a bizalom.

Lázár Jánosnak arra a két kérdésre kell felelnie, hogy ki írta a cikket, és ki adta a megrendelést rá. Csak ezután tudunk továbblépni, ennyivel tartozunk kapitány úrnak,

mondta Márki-Zay, majd lemondásra szólította a helyi és országos propaganda munkatársait, akiknek szerinte a saját lelkiismeretüktől kell félni. „Mostantól kezdve nem mondhatják, hogy a karaktergyilkosság nem gyilkosság, mostantól nem mondhatják, hogy a hazugság nem öl.”

