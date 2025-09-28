Anyaország :: 2025. szeptember 28. 21:00 ::

A Mi Hazánk jelöltje nyerte az időközi polgármester-választást Gyömrőn

Időközi választásra került sor Gyömrőn, miután a Jó Itt Élni Egyesület színeiben megválasztott polgármester, Tóth János lemondott. Közben egy korábbi polgármester, Gyenes Levente bizalmasait jogerősen elítélte a bíróság.

Az időközi választást végül a Mi Hazánk Mozgalom jelöltje, Kisberk Szabolcs nyerrte, a szavazatok több mint 30 százalékát szerezte meg.

Kisberk képviselőként már a testület tagjaként működött, nem csak a gyömrői állatkínzótelep felszámolása, hanem több korrupciós ügy felderítése és a fehérgalléros bűnözők elleni küzdelme miatt is ismert a településen.

Indult még a tisztségért Répás Tamás János, a Jó Itt Élni Egyesület képviseletében, továbbá Váradi Attila (független) és Horváth István Attila (Hajnal Egyesület Gyömrőért). A polgármester-választáson 15 500 választópolgár vehetett részt, ebből 5 138-an mentek el voksolni.